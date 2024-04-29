الكهرباء وشئون أخرى

في 2014. مازحت الإعلامية لميس الحديدي، الدكتور شاكر وزير الكهرباء، خلال مداخلته في برنامجها كلمة أخيرة، الذي يُعرض على قناة أون، مذكرة إياه بفترات انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها مصر قبل 2014، فقال ضاحكًا: "أيام ربنا ما يعودها تأني"، ولكن تلك الأيام عادت في عصره الميمون.

وأزيد على ذلك أن الوزير في حديث له عام 2022 عن إنجازات قطاع الكهرباء، ذكر تحديدا أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل في إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلًا عن التخطيط المستقبلي لمجابهة التطور في الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات.

كما أعلن الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في إطار استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. وبإتمام الربط بين مصر والسعودية وانتهاء مشروعات الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي يكون قد تم ربط مصر بدول الخليج العربي، وكذلك يكون قد تم ربط حوالي 98% من منظومة الكهرباء العربية، بما يسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء، وسوق موحدة تنعكس أثارها على جميع الشعوب العربية. وقد تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان، كما تم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت"،

لكن سرعان ما تبخرت تلك المشروعات في يوليو 2023، اكتشفت مصر كلها أن السيد الوزير يقوم بتضليل مصر كلها، وأن الكهرباء التي نقوم بتصديرها لقبرص اليونان وادول الخليج والأردن والسعودية لبنان، كانت وهما كبيرا، وان الوزير ضللنا. وان كل مشروعات الكهرباء التي أعلن في معرض إنجازات قطاع الكهرباء في عام 2-22، كلها كانت وهما وتضليلا.

في البداية أعلن المتحدث باسم الكهرباء والطاقة، تفاصيل تطبيق برنامج لتخفيف الاحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، حيث سيتم البدء في تطبيقه بدأ من منتصف الليل اليوم لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

كما أعلن إن البرنامج الزمني لتخفيف الأحمال لن يطول، وسيتم حله سريعًا، مضاف أن انقطاعات التيار الكهربائية لن تتجاوز الساعة.

وذكر أنه سيتم تطبيق الانقطاعات، قبل رأس الساعة بعشرة دقائق، وبعد رأس الساعة بعشرة دقائق، وهذا هو الوقت الذي يحمل احتمالية لتخفيف الأحمال، على سبيل المثال، الانقطاع المحتمل الساعة 12 إلا 10 دقائق حتى 12 و10 دقائق، وبالتالي الانقطاع من تلت ساعة حتى ساعة بحد أقصى، وتخفيف الأحمال في المناطق يكون طبقًا لمتطلبات تخفيف الأحمال.

وفي يوليو 2023 أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيادة أوقات تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين بعدما كانت ساعة واحدة، موضحا أن الأماكن المستثناة هي المنشآت الحيوية للدولة وأجهزتها، والمنشآت الصحية والصناعية والسياحية.

وبدأت معاناة الناس مع الكهرباء، فكانت الكهرباء تقطع بالثلاث ساعات، إلى أن تدخلت الحكومة وأعلنت خطط لتوزيع الأحمال لم تراعي فيها العدالة ولا الدقة، فكانت الكهرباء تقطع لمدة ساعتين في اليوم في أوقات محددة، عن احياء معينة دون الأخرى. ولم تعلن الحكومة عن أي برنامج لانتهاء تلك المشكلة.

وتحمل الشعب مشكلة قطع التيار الكهربائي منذ يوليو 2023 حتى الآن، دون ان تفصح الحكومة عن أسبابها التي جعلتها تفرض على الشعب، تلك المعاناة.

مع أن هذا الشعب قبل صاغرا ارتفاع أسعار الكهرباء ولم يتذمر. فهناك مناطق يشتد فيها الحر وسخونة الجو مع وجود أطفال وكبار السن ممن يحتاجون الى التهوية، وربما سبب هذا الانقطاع آلاما لهم. فضللا عن مشكلات انقطاع الكهرباء مع الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنازل من ثلاجات ومبردات وسخانات وتليفزيونات مما يعرضها للتف نتيجة الانقطاع المفاجئ للتيار.

واعتقد لوكان لدينا مجلس نواب قوي لأمكن محاسبة هذا الوزير على تضليل الشعب بإعلان إنجازات وهمية.

ربما لا يعلم الوزير أن مسرحية توزيع الأحمال، لا تنفذ بالعدالة المطلوب، فهناك احياء كاملة لا ينقطع فيها التيار أبدا، ولا يشعر سكانها بأن هناك مشكلة في الكهرباء.

وربما لا يعلم الجميع أن المستشفيات يجب أن يكون بها مصدر طاقة بديلة متمثلة في ماكينات توليد كهرباء في حالة انقطاع التيار، وكذلك مراكز الشرطة، حيث يوجد بكل مركز شرطة ماكينات توليد كهرباء بالسولار في حال انقطاع التيار الكهربي ولكن جزء من الأحياء التي ينقطع فيها التيار هي محلات تجارية ومطاعم ومخازن وشوادر وعيادات أطباء ومصاعد كهربا قد تتعطل ويصاب من فيها بسبب الانقطاع المفاجئ للتيار.، تعتمد على الكهرباء في مصدر رزقها.

ولا اعتقد أن تلك الظاهرة تشرف مصر التي نريد لها ان تتقدم وتنافس على الحضارة والمدنية، فهل ينقطع التيار الكهرباء عن الغردقة وشرم الشيخ والمدن السياحية، والقاهرة الجديدة والعلمين الجديدة ومرسي مطروح.

والغريب أن رئيس الوزراء أو زير الكهرباء لم يظهر في أي وسيلة إعلام ليبرر للناس كيف فشل في المحافظة على استمرار الكهرباء للشعب المصري.