كيف عبرت الإصدارت الصحفية الثقافية عن حرب فلسطين عام 1948؟

عقب إنهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين وإعلان قيام إسرائيل، اندلعت أولى الحروب العربية الإسرائيلية فى 15 مايو 1948 حتى 10 مارس 1949 لمدة (9 أشهر و3 أسابيع ويومين)، وهي الحرب التي أودت بحياة آلاف الجنود من الطرفين، فأطلقوا عليها حرب النكبة.

دخلت مصر وشرق الأردن وسوريا وقوات التدخل السريع من العراق إلى فلسطين، سيطرت القوات العربية على المناطق العربية وهاجمت على الفور القوات الإسرائيلية والعديد من المستوطنات اليهودية، دار القتال الذي عشرة أشهر في الغالب في أراضي الانتداب البريطاني وفي شبه جزيرة سيناء وجنوب لبنان، وتخللته عدة فترات هدنة.

الإصدارات الثقافية والأحكام العرفية

خلال تلك الفترة التي دارت فيها أولى الحروب العربية الإسرائيلية كيف كان حال الثقافة المصرية والعربية؛ وهو ما رصدته أبرز المجلات الأدبية الصادرة في تلك الفترة مثل مجلة "الأديب" التي تولى رئاسة تحريرها ألبير أديب، والتى تابعت عبر تقريرها الشهرى أخبار الحرب فى فلسطين، وموقف مجلس الأمن الذى وافق على تأليف لجنة من قناصل أمريكا وفرنسا والبلجيك في القدس لإعلان الهدنة فى المدينة، وقتها أعلنت الحكومة المصرية الأحكام العرفية للمحافظة على سلامة الجيوش المصرية.

أبرز الموضوعات فى مجلة "الأديب"

كُتاب مجلة "الأديب" انشغلوا آئنذاك بمناقشة العديد من القضايا الثقافية، خاصة مقالات عبد الرحمن بدوى، وألبير أديب، وبشارة الخورى، ووديع فلسطين، وبدر الديب، وإلياس زخريا، وغيرهم، ومن أبرزها حال الفن، والمدرسة الحديثة العامة والمدرسة الباريسية في التصوير، بينما اكتفت في صفحاتها الأخيرة ضمن باب "أنباء العالم فى شهر" بتسليط الضوء على تطورات الأحداث فى فلسطين.

موقف الجامعة العربية من الحرب

قامت الجامعة العربية بأول خطوة لتوفير الاحتياجات الدفاعية للفلسطينيين في سبتمبر 1947، حيث أمرت بتشكيل اللجنة العسكرية الفنية وذلك لتقييم المتطلبات الدفاعية الفلسطينية، ووصلت الجيوش العربية من مصر وسوريا والعراق والأردن والسعودية ولبنان إلى فلسطين وهاجمت القوات العربية المستعمرات الصهيونية المقامة في فلسطين وهاجم القوات المصرية تجمعي داروم ونيريم الصهيونيتين في النقب.