فقيد النادي الأهلي.. صاحب تمثال العامري فاروق يكشف تفاصيله (فيديو)

نال تمثال العامري فاروق الذي أزاح النادي الأهلي الستار عنه خلال الأيام الماضية إعجاب الكثير من محبي النادي الأهلي وعبروا عن إعجابهم الكبير بالتمثال ببعض التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

التمثال من تنفيذ وتصميم الفنانالتشكيلي عصام درويش، ولم يكن العمل الأول الذي نفذه للنادي الأهلي بل كان تمثال صالح سليم هو العمل الأول والذي جذب أنظار وقلوب الجميع، وقال الفنان" عصام درويش" في حديثه لـ"الدستور" إن إدارة النادي الأهلي تواصلت معه لتنفيذه وكان المده المحددة لإستلامه صغيرة جدًا لكن أستطاع تنفيذه خلال 15 يومًا فقط.

وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن التمثال ينال إعجاب الكثيرين بذلك الشكل حيث شهد الضجيج الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذكر أن إدارة النادي الأهلي وكل العاملين في النادي أعجبهم التمثال بشكل كبير عقب أزاح الستار عنه.