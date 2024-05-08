الأهلى يزيح الستار عن تمثال العامرى فاروق (فيديو)

كشف نادي الأهلي الستار عن تمثال العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الذي وافته المنية منذ 4 أشهر بعد وعكة صحية رقد على إثرها بالمستشفى.

ومن المقرر أن ينطلق حفل تأبين العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي والمقام بمقر النادي في الجزيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو لمجلس إدارة النادي برفقة أسرة العامري فاروق أثناء إزاحة الستار عن تمثال العامري فاروق داخل مقر النادي.

وظهر في الفيديو محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة وخالد مرتجي، أمين الصندوق أثناء استقبالهم أسرة العامري فاروق داخل مقر النادي قبل أن يتوجهوا لكشف الستار عن تمثال العامري فاروق بمدخل المبنى الإداري الذي حمل اسمه أيضًا.