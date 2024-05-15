في ذكرى النكبة.. الفنان والناشط السياسي البريطاني خالد عبد الله يدعم القضية الفلسطينية

دعم الناشط السياسي البريطاني والفنان المصرى العالمى خالد عبد الله، الشعب الفلسطيني، وذلك في ذكرى النكبة، من خلال حسابه على موقع التغريدات X، حيث كتب عبد الله قائلًا: "يصادف اليوم مرور 76 عامًا على النكبة المستمرة عد 14000 الترتر كيفما تريد، كل طفل قُتل في هذه الحرب، أو علامة على مئات الآلاف من العائلات التي نزحت عام 1948، والموروثات التي تقودنا إلى اليوم في غزة".



وأنهى عبد الله التغريدة التي نشرها قائلًا: "يجب أن نكون الجيل الذي ينهي هذا الأمر للجميع"، ونشر عبد الله مع التغريدة صورتان له من حفل البافتا للتليفزيون.

ونشر الفنان المصرى العالمى عبد الله، صورًا له على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا للتليفزيون، أثناء دعمه للشعب الفلسطينى.

وعلق على الصور قائلاً: "كل واحد من هؤلاء الـ 14.000 ترتر هو طفل قُتل في غزة، اضرب ذلك في 2.46 وستحصل على عدد الوفيات الحالي، أكثر من 34500.. أوقفوا تسليح إسرائيل"، كما كتب عبد الله على يده نفس العبارة STOP ARMING ISRAEL أو أوقفوا تسليح إسرائيل.

خالد عبد الله يدعم القضية

يذكر أن “عبدالله”، والذي يلعب دور «دودي الفايد» في الموسم الأخير من سلسلة «التاج»، والمقرر عرض الجزء الأول منه على منصة «نتفليكس» العالمية، سبق وأن دعا إلى وقف إطلاق النار فورًا، بعد مرور أكثر من شهر على بدء العمليات العسكرية بين حماس وإسرائيل.

واستغل “عبدالله” العرض الأول للموسم الأخير، وتواجد عدسات كاميرات القنوات الإخبارية والصحفيين، ليرفع يده أمام الكاميرات بعد أن كتب عليها «أوقفوا إطلاق النار الآن»، أثناء وقوفه إلى جانب زميلته ديبيكي لالتقاط الصور أمام العدسات.

ولم يتوقف دعم الفنان العالمي على هذا الموقف، بل قرر نشر صورته من العرض الأول للموسم السادس من سلسلة «التاج»، والتي التقطت أثناء رفع يده بالعبارة المدونة عليها، ليوجه رسالة إلى جمهور المسلسل وكافة رواد موقع «إكس»، معلقا: «لأن كل الأرواح مقدسة.. لأنني أؤمن بقوة قلب الإنسان.. لأننا بحاجة إلى أن نكون واضحين ومنفتحين وأن نفعل كل ما في وسعنا من أجل عالم أفضل.. وقف إطلاق النار الآن».