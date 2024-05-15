84 سنة عادل إمام| "المتحدة" تحتفى بثنائى الحب الزعيم وزوجته (فيديو)

في لفتة خاصة دشنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية احتفاءً خاصًا بالزعيم عادل إمام بمناسبة ذكرى ميلاده الـ84، والتي تحل يوم الجمعة المقبل تخليدًا لمسيرته الفنية الكبيرة.

84 سنة عادل إمام- زعيم الفن العربي



وقدمت "المتحدة" مقطع فيديو على طريقة الرسوم الكاريكاتيرية ظهر فيه الزعيم عادل إمام وزوجته السيدة هالة الشلقاني.

وتضمن الفيديو مقطعًا صوتيًا للزعيم من أحد اللقاءات الخاصة، والتي تحدث خلالها عن الزواج وارتباطه بزوجته هالة الشلقاني.

وقال الزعيم إنه لم يكن يفكر في الزواج بعد عمله بالفن مردفًا: "هي اللي اتجوزتني وكانت قصة حب كبيرة ومن نوع خاص، وفكرت كثيرًا وقولت لو هتتجوز يبقى مش هتتجوز غير البنت دي".

كما تحدث الزعيم عادل إمام خلال الفيديو عن أسرته الصغيرة وكيف كانت السيدة هالة الشلقاني هي أسرته الصغيرة، معقبًا: "ربنا بيحبني علشان تزوجت منها".

وأردف: "حينما تزوجتها تزوجتها بعقل، ولكن بعد ذلك لم أكن أتصور أن أتزوج أي فتاة أخرى غيرها".

يذكر أن الزعيم عادل إمام تزوج مرة واحدة في حياته، واستمرت هذه الزيجة حتى الآن، وكان عادل إمام قد تحدث في أحد اللقاءات التليفزيونية عن قصة زواجه من السيدة هالة الشلقاني، والدة كل من رامي ومحمد وسارة عادل إمام.

عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ84

واعتادت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار سنوات الاحتفاء بكبار رموز الفن المصري والعربي وذلك على طريقتها الخاصة، تخليدًا لدورهم العظيم في إثراء الفن وتكريمًا لمسيرتهم الفنية الكبيرة.

ويحتفل الزعيم عادل إمام خلال أيام، وبالتحديد يوم 17 من الشهر الجاري، بعيد ميلاده الـ84، حيث ولد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق مشواره الفني الممتد لأكثر من 58 عامًا إلى عالم الفن.