الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"السرب" يقترب من المليون العاشر بدور السينما السعودية

السرب
السرب

استطاع فيلم السرب من بطولة النجم أحمد السقا دخول قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة بدور العرض السينمائي في السعودية، بعد أن انطلق عرضه الخميس الماضي.

وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا بين جمهور الخليج، حيث جمع  ما يزيد على 9 ملايين و700 ألف جنيه في أول أسبوع عرض في السينمات السعودية. 

فيلم السرب يوثق أحداثًا هامة في تاريخ مصر الحديث خاصة إحدى بطولات القوات الجوية التي نفذتها على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في درنة بليبيا بعد الواقعة العصيبة التي راح ضحيتها 21 مصريًا في ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال السرب

العمل من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

شارك في الفيلم أفراد من سلاح الطيران المصري بشكل واقعي تم الاعتماد فيه على جنود حقيقيين منهم، ورفض الاستعانة بالجرافيك، كما تم تصوير عدة مشاهد في مناطق بين طريق مصر إسكندرية الصحراوي وصحراء الفيوم ومنطقة رأس بولهو غرب مطروح والسويس وعدد من المواقع الحيوية. 

ويقدم النجم أحمد السقا، خلال أحداث السرب، شخصية علي المصري، الذي يتعاون مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول خارج ليبيا من أجل الحصول على الأموال، ومع تتابع الأحداث يدخل في العديد من الصراعات معهم.

فيما يجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، فيما يجسد الفنان محمد ممدوح دور قائد التنظيم الإرهابي في مدينة درنة، أما نيللي كريم فتلعب دور سيدة تُدعى هند، وهي زوجة أمير داعش، الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، والتي تكون لها يد في التخطيط لعدد من العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم، وتجسد صبا مبارك خلال أحداث "السرب" دور "خديجة"، سيدة ليبية تتزوج من أحد قيادات داعش. 

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