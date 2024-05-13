الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الأربعاء.. آخر موعد للتقديم فى تجارب أداء المتحدة

المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن يوم الأربعاء المقبل 15 مايو آخر موعد للتقديم في تجارب الأداء لاكتشاف المواهب الجديدة في التمثيل والكتاب والإخراج والمقرر أن تنطلق قريبا تحت إشراف المخرج عمرو سلامة. 

شروط التقديم فى تجارب أداء الشركة المتحدة 

1- التقديم فقط عبر الموقع umscasting.com‏ ولن ينظر لأي رسائل أو طرق أخرى للتقديم.

2- لا يشترط سن محددة، ولا مكان إقامة محدد

3- لن ينظر لفيديوهات التقديم لو كانت من تطبيق تيك توك،.

4- المختارون سيشتركون في برنامج تليفزيوني لإعداد الممثل وسيقومون بأدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني أحداثه مستوحاة من أحداث حقيقية.

ويمكن من خلال اللينك السابق  للمتقدم التسجيل وملء الاستمارة وما بها من معلومات حول الاسم والسن والنوع والجنس والطول والوزن والبلد والمدينة والمؤهل والمهنة بالإضافة إلى معلومات أخرى عن الموهبة  ومعلومات إضافية.

ويستطيع المتقدم ملء الاستمارة كاملة ليكون أحد المرشحین للاشتراك في برنامج تجارب الأداء (casting) الذي سیتم من خلاله اختیار الممثلین لبطولة مسلسل درامي من إنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية وإخراج عمرو سلامة.

تجارب الأداء

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  إطلاق أكبر تجارب أداء؛ لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، وفي ضوء القوانين واللوائح المنظمة لنقابة المهن التمثيلية.

وقال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل للانضمام إلى تجارب الأداء التي ستُعْقَد قريبًا، وسيتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج «المتحدة»؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.

وأشار "الفقي" إلى أن تجارب الأداء للمشاهدين ستُعرَض في شكل برنامج  تليفزيوني يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها وصقلها بأساليب علمية حديثة، وسيتم تبني مواهب أخرى في مجالات الإخراج والمونتاج والتصوير والكتابة وكل عناصر العمل الفني.

برنامج تجارب الاداء الشركة المتحدة برنامج تجارب الاداء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اخر موعدللتقديم لتجارب أداء المتحدة شروط التقديم في تجارب أداء الشركة المتحدة

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