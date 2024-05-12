الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بروفات مكثفة لغادة عادل وماجد الكدواني قبل بدء تصوير "وفيها إيه يعني"

غادة عادل
غادة عادل

تعقد الفنانة غادة عادل والنجم ماجد الكدواني، جلسات عمل شبه يومية مع الجهة المنتجة لفيلمهم السينمائي الجديد والذي يحمل اسمًا مؤقتًا هو «وفيها إيه يعني». 

وانضمت الفنانة أسماء جلال لأسرة الفيلم لتلعب دور ابنة ماجد الكدواني فيما تقدم النجمة الكبيرة ميمي جمال دور والدة غادة عادل. 

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي ويظهر ماجد الكدواني ضمن أحداث الفيلم  بشخصية محاسب متقاعد ويعيش قصة حب قديمة مع غادة التي تلعب دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات.

ويعتمد فيلم وفيها إيه يعني  على عدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول. 

ويجري المخرج عمر رشدي حامد بروفات ترابية لأبطال الفيلم ومن المقرر الإعلان عن قائمة أبطاله بالكامل خلال أيام. 

واستقرت الشركة المنتجة للعمل على انطلاق التصوير نهاية شهر مايو المقبل عقب الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالفيلم من معاينة أماكن التصوير المختلفة واختيار الأبطال المشاركين في العمل، والفيلم يركز بشكل مكثف على المشاعر والمواقف الإنسانية. 

أبطال فيلم وفيها ايه يعني

فيلم “وفيها إيه يعني” من بطولة غادة عادل وماجد الكدواني وأسماء جلال وميمي جمال وجاري التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في البطولة والفيلم من تأليف وليد المغازي ومصطفى عباس ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني.

يذكر أن غادة عادل بطلة الفيلم شاركت في موسم الأوف سيزون في بطولة مسلسل حالة خاصة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، حيث لعبت دور محامية مخضرمة تمتلك مكتبًا كبيرًا للاستشارات القانونية. 

قصة مسلسل حالة خاصة 

دارت أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخصية "نديم أحمد أبوسريع"، الذي يجسد شخصيته الفنان طه دسوقي، والمصاب بالتوحد، وكان يريد أن يعيش حياة طبيعية ويعمل محاميًا في أكبر مكتب محاماة لأماني النجار التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل، ويتعرف على هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله، ويقع في حبها ويتزوجها لإنقاذ فكرة إقامتها في مصر بعد الانتهاء منها، وتتصاعد الأحداث التي يوجد بها الكثير من التفاصيل التي يتعلق بها المشاهد

أبطال مسلسل حالة خاصة

أبطال مسلسل "حالة خاصة"، الذي يعرض عبر المنصة الرقمية  watch it الأصلية، كل من طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى، والموسيقي التصويرية كانت للموسيقار الكبير هاني شنودة. 

آخر  أعمال ماجد الكدواني 

أما ماجد الكدواني فقد شارك مؤخرا في بطولة فيلم أبو نسب والعمل من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو وشيرين رضا وماجد المصري ومحمد ثروت وأحمد فهيم، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي أمام. 

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