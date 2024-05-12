موعد طرح فيلم "تانى تانى" لغادة عبدالرازق

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "تاني تاني" للنجمة غادة عبدالرازق العمل في دور العرض السينمائية 22 مايو الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات وصلت إلى ما يقرب من عامين، حيث انتهى تصوير الفيلم في 2022، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الدعائي للفيلم، والذي تصدره كل من غادة عبدالرازق وأحمد آدم وبيومي فؤاد حاملين باقات من الورود.

فيلم تاني تاني

يعد الفيلم آخر أعمال السيناريست الراحل محمد نبوي، ويعرض بعد عامين ونصف من وفاته، حيث رحل محمد نبوى عن عالمنا في أبريل 2021، ويعد ثالث تعاون بين محمد نبوي وأحمد أحمد بعدما قدما سويًا فيلمى "القرموطى على خط النار"، و"صابر وراضى".

صيد العقارب

يذكر أن بطلة الفيلم النجمة غادة عبدالرازق شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل صيد العقارب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وضم مسلسل "صيد العقارب" كوكبة كبيرة من الفنانين، وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

ويعد "صيد العقارب" دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها، لتبدأ أحداث درامية غريبة.