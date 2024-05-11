دنيا سمير غانم تواصل تصوير "الجارداية" وتبحث المشاركة في الموسم الرمضاني 2025

تواصل النجمة دنيا سمير غانم تصوير أحداث فيلمها السينمائي الجديد “الجارداية” والمنتظر عرضه في الربع الأخير من عام 2024.

وعادت دنيا سمير غانم لتصوير الفيلم بعد فترة توقف لانشغال بطل الفيلم محمد ممدوح في أكثر من عمل فني آخر.

ومن المقرر أن تشارك كايلا رامي رضوان في بطولة الفيلم لتلعب شخصية والدتها في الصغر.

قصة فيلم الجاردية

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص بمحمد ممدوح، فيما يظهر محمد رضوان بشخصية مدرب الملاكمة الخاص بدنيا سمير غانم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم الجارداية



الجارادية من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، كما يظهر أحمد سعد ضيف شرف ضمن الأحداث، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم بشكل رسمي، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

على جانب آخر تنتظر دنيا سمير غانم عقد جلسة عمل مع إحدى الشركات المنتجة خلال الفترة المقبلة لتحديد موقفها من المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2025 من عدمه.

يذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في موسم رمضان قبل الماضي في، مسلسل “جت سليمة” وهو مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور قصة “جت سليمة” فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهي فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، وهي صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضي لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

وكان فيلم “تسليم أهالي” آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما عام 2022 الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من النجوم مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز ومنهم بيومي فؤاد، عمرو وهبه، محمد أوتاكا، كما يظهر في العمل عدة ضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، لوسي، عبدالله مشرف، أحمد فتحي.