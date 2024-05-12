الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"السرب" فى المقدمة.. تعرف على إيرادات أفلام دور السينما أمس السبت

افلام دور العرض السينمائي
افلام دور العرض السينمائي

تشهد دور العرض السينمائية في مصر منافسة شرسة بين 4 أفلام سينمائية جديدة هي فيلم السرب لأحمد السقا، وفيلم شقو لعمر يوسف، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد، وفيلم عالماشي لعلي ربيع. 

 

واستطاعت هذه الأفلام على مدار الأسابيع القليلة الماضية تحقيق إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية في مصر، حيث حققت الأفلام المطروحة بدور السينما أمس السبت إجمالي إيرادات بلغت قيمتها 1.883.072 جنيه.

 

ونرصد لكم خلال هذه السطور تفاصيل وإيرادات أفلام شباك التذاكر المصري أمس. 

 

السرب


حقق فيلم "السرب" إيرادات بلغت قيمتها 1.027.568 جنيه، وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته أحمد السقا ومصطفى فهمى وكريم فهمى وآسر ياسين وشريف منير، وتأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

الفيلم يسرد أحداثًا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة"، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

شقو


وجاء فى المركز الثاني فيلم "شقو"، الذى حقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 454.082 جنيه. 

وفيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معًا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017، وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

 

فاصل من اللحظات اللذيذة


أما فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" من بطولة النجم هشام ماجد وهنا الزاهد، فجاء فى المركز الثالث في قائمة البوكس أوفيس المصري، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 357.245 جنيه. 

عالماشي 


وتذيل القائمة فيلم "عالماشى" الذى احتل المركز الرابع والأخير، حيث حقق أمس السبت إيرادات قدرت قيمتها بـ44.177 جنيه.  

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

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