السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"السرب" يتصدر قائمة إيرادات أفلام السينما في مصر

افلام دور العرض السينمائي
افلام دور العرض السينمائي

حققت أفلام دور العرض السينمائي في مصر، أمس الجمعة، إجمالي إيرادات بلغت قيمته 3.393.468 جنيه.

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير قائمة إيرادات أفلام السينما في مصر.

قائمة إيرادات افلام شباك التذاكر المصري 

السرب 

تصدر فيلم “السرب” من بطولة النجم أحمد السقا، قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري، وحقق أمس الجمعة إيرادات بلغت قيمتها 2.039.183 جنيه، وهو من بطولة أحمد السقا ومصطفى فهمى وكريم فهمى وآسر ياسين وشريف منير وتأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال. 

الفيلم يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه

شقو 

وجاء فى المركز الثاني فيلم “شقو” الذي حقق إيرادات بلغت قيمتها 705.677 جنيه.

فيلم “شقو” من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة 

أما فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، فجاء فى المركز الثالث بإيرادات بلغت قيمتها 573.939 جنيه.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد،هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى. 

عالماشي 

وتذيل القائمة فيلم عالماشى بطولة علي ربيع، القائمة بإيرادات بلغت قيمتها 74.669  جنيه.  

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

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