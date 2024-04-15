يكشف بطولات القوات الجوية فى ليبيا.. طرح برومو فيلم السرب (فيديو)

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة سينرجى، البرومو الرسمي لفيلم «السرب»، بطولة كل من الفنان أحمد السقا، وشريف منير وآسر ياسين، وكريم فهمي وأحمد حاتم، ودياب.

وظهر في البرومو عدد من المشاهد لتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة فى ليبيا، وكذا بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

يذكر أن فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، إنتاج شركة سينرجى ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.