الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

يكشف بطولات القوات الجوية فى ليبيا.. طرح برومو فيلم السرب (فيديو)

فيلم السرب
فيلم السرب

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة سينرجى، البرومو الرسمي لفيلم «السرب»، بطولة كل من الفنان أحمد السقا، وشريف منير وآسر ياسين، وكريم فهمي وأحمد حاتم، ودياب.

وظهر في البرومو عدد من المشاهد لتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة فى ليبيا، وكذا بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

 

يذكر أن فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، إنتاج شركة سينرجى ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

المتحدة للخدمات الإعلامية سينرجى السرب أحمد السقا شريف منير كريم فهمي داعش درنة ليبيا

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