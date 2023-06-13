الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد السقا يستعد لتصوير "تلج أحمر" فى روسيا.. وينتظر عرض "السرب"

السقا
السقا

يستعد الفنان أحمد السقا لتصوير أحداث فيلمه الجديد "تلج أحمر"، من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج هشام الرشيدي، خلال الفترة المقبلة في روسيا، وتحديدًا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتجري الجهة المنتجة حاليًا توقيع التعاقدات مع باقي النجوم والفنانين لإنهاء إجراءات السفر وبدء التصوير.

وتدور أحداث فيلم "تلج أحمر" في إطار أكشن اجتماعي، ومن المقرر أن يظهر أحمد السقا خلال أحداث الفيلم بدور طيار.

وينتظر السقا عرض فيلم "السرب"، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول قصة عدد من الأحداث التي مرت بها المنطقة طوال الفترة الماضية، وتصدي أجهزة الدولة للجماعات الإرهابية.

ويشارك في بطولة "السرب" كل من: نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرون، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

وقدّم أحمد السقا مسلسل "حرب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني السابق، وشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغنى، إيناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبوزيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبوالنجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.

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