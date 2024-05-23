الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الغربية وحار على السواحل الشرقية، فيما يسود ليلًا طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة البحرين قالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس في البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا مؤقتًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، يومي الجمعة والسبت 24 و25 مايو.

موعد نهاية الموجة الحارة.. ومفاجأة صادمة من الأرصاد (بث مباشر)

txt

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 24

العاصمة الإدارية 39 23

6 أكتوبر 38 22

بنها 38 23

دمنهور 33 22

وادى النطرون 39 22

كفرالشيخ 36 23

المنصورة 38 24

الزقازيق 39 24

شبين الكوم 39 23

طنطا 38 23

دمياط 32 22

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 40 21

السويس 39 22

العريش 33 20

رفح 32 19

رأس سدر 41 23

نخل 38 18

كاترين 32 15

الطور 37 25

طابا 35 26

شرم الشيخ 41 28

الإسكندرية 28 21

العلمين 26 20

مطروح 26 19

السلوم 28 20

سيوة 36 20

رأس غارب 41 29

الغردقة 42 29

سفاجا 42 28

مرسى علم 40 27

شلاتين 42 28

حلايب 34 28

أبورماد 40 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 40 24

بني سويف 41 24

المنيا 42 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 45 29

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادى الجديد 46 26

أبوسمبل 44 30

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم طقس شديد الحرارة درجات الحرارة الأرصاد

مواد متعلقة

"الأرصاد" تُحذر من طقس الخميس.. وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"أحزان فى المطرية".. كواليس مقتل مدرس داخل سنتر تعليمى

زوجة الأب والابن.. كيف اكتشف مدرب كاراتيه مقتل والده بعد دفنه بأوسيم؟

اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف "الخطيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصري اصيل

لواء. محسن الفحام

ويستمر مسلسل الاكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء في رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية