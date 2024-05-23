الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الغربية وحار على السواحل الشرقية، فيما يسود ليلًا طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة البحرين قالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس في البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا مؤقتًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، يومي الجمعة والسبت 24 و25 مايو.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 24

العاصمة الإدارية 39 23

6 أكتوبر 38 22

بنها 38 23

دمنهور 33 22

وادى النطرون 39 22

كفرالشيخ 36 23

المنصورة 38 24

الزقازيق 39 24

شبين الكوم 39 23

طنطا 38 23

دمياط 32 22

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 40 21

السويس 39 22

العريش 33 20

رفح 32 19

رأس سدر 41 23

نخل 38 18

كاترين 32 15

الطور 37 25

طابا 35 26

شرم الشيخ 41 28

الإسكندرية 28 21

العلمين 26 20

مطروح 26 19

السلوم 28 20

سيوة 36 20

رأس غارب 41 29

الغردقة 42 29

سفاجا 42 28

مرسى علم 40 27

شلاتين 42 28

حلايب 34 28

أبورماد 40 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 40 24

بني سويف 41 24

المنيا 42 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 45 29

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادى الجديد 46 26

أبوسمبل 44 30