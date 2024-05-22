الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 39

الطقس _ أرشيفية
الطقس _ أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الغربية وحار على السواحل الشرقية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. 

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكونا معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من 1،5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:- 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 24

العاصمة الادارية 39 23

6 اكتوبر 38 22

بنها 38 23

دمنهور 33 22

وادى النطرون 39 22

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 38 24 

الزقازيق 39 24 

شبين الكوم 39 23

طنطا 38 23

دمياط 32 22 

بورسعيد 32 24

الاسماعلية 40 21

السويس 39 22

العريش 33 20

رفح 32 19

رأس سدر 41 23

نخل 38 18 

كاترين 32 15

الطور 37 25

طابا 35 26

شرم الشيخ 41 28

الاسكندرية 28 21

العلمين 26 20

مطروح 26 19

السلوم 28 20

سيوة 36 20

رأس غارب 41 29

الغردقة 42 29

سفاجا 42 28

مرسى علم 40 27

شلاتين 42 28

حلايب 34 28

أبو رماد 40 27 

رأس حدربة 33 28

الفيوم 40 24

بني سويف 41 24

المنيا 42 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 45 29 

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادى الجديد 46 26

أبوسمبل 44 30

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:- 

العظمى الصغرى

أنقرة 28 14

إسطنبول 23 15

إسلام آباد 41 26

نيودلهى 44 31 

جاكرتا 35 25         

بكين 26 18

كوالالمبور 33 25

طوكيو 27 19 

أثينا 28 17

روما 23 11

باريس 20 12

مدريد 25 12

برلين 22 13

لندن 17 10

مونتريال 27 15

موسكو 19 09

نيويورك 29 19

واشنطن 30 19

أديس أبابا 25 13

هيئة الارصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس

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