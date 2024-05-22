الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأربعاء شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حارًا على السواحل الشمالية ليلًا وفي الصباح الباكر معتدلًا على السواحل الشمالية مائلًا للحرارة على باقي الأنحاء.

ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصروفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 28

العاصمة الإدارية 40 28

6 أكتوبر 39 28

بنها 38 27

دمنهور 37 25

وادى النطرون 39 26

كفرالشيخ 37 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 39 28

شبين الكوم 39 26

طنطا 37 26

دمياط 31 22

بورسعيد 33 23

السويس 39 26

العريش 31 20

رفح 30 19

رأس سدر 37 25

نخل 37 17

كاترين 32 14

الطور 37 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 40 27

الإسكندرية 36 23

العلمين 36 23

مطروح 35 24

السلوم 37 24

سيوة 41 26

رأس غارب 39 26

الغردقة 41 27

سفاجا 41 26

مرسى علم 40 27

شلاتين 40 27

حلايب 37 28

أبورماد 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 40 24

بني سويف 41 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 25

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 44 28

أسوان 45 29

الوادى الجديد 44 28

أبوسمبل 44 27

