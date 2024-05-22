الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والعظمى بالقاهرة 39

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأربعاء شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حارًا على السواحل الشمالية ليلًا وفي الصباح الباكر معتدلًا على السواحل الشمالية مائلًا للحرارة على باقي الأنحاء.
ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

بعد تحذير الأرصاد.. نصائح للقيادة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد

 

txt

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الربيع وبداية الصيف

 

درجات الحرارة اليوم

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصروفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 39 28
العاصمة الإدارية 40 28
6 أكتوبر 39 28
بنها 38 27
دمنهور 37 25
وادى النطرون 39 26
كفرالشيخ 37 26
المنصورة 37 26 
الزقازيق 39 28 
شبين الكوم 39 26
طنطا 37 26
دمياط 31 22 
بورسعيد 33 23
السويس 39 26
العريش 31 20
رفح 30 19
رأس سدر 37 25
نخل 37 17 
كاترين 32 14
الطور 37 26
طابا 35 25
شرم الشيخ 40 27
الإسكندرية 36 23
العلمين 36 23
مطروح 35 24
السلوم 37 24
سيوة 41 26
رأس غارب 39 26
الغردقة 41 27
سفاجا 41 26
مرسى علم 40 27
شلاتين 40 27
حلايب 37 28
أبورماد 36 27 
رأس حدربة 33 28
الفيوم 40 24
بني سويف 41 25
المنيا 41 24
أسيوط 42 25
سوهاج 43 27
قنا 44 28 
الأقصر 44 28
أسوان 45 29
الوادى الجديد 44 28
أبوسمبل 44 27
 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة الحرارة طقس اليوم

مواد متعلقة

1200 سائح على متن 42 رحلة بالون طائر فوق سماء الأقصر

القابضة للمطارات والملاحة الجوية تشارك فى اجتماعات المجلس العالمى للمطارات (ACI)

الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والعظمى بالقاهرة 39

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2024

بدء التجهيز للتعاون بين دار الإفتاء والسياحة لتوعية الحجاج

الأقمار الصناعية: استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء

ميناء القاهرة: تطوير خدمات الركاب بمبنى رقم "١" لخدمة المسافرين

الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة.. وهذا موعد انكسارها

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

أخيرًا.. "سفاح الإسماعيلية" إلى طبلية عشماوى.. محطات أبشع جريمة قتل فى "عروس القناة"

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين رسميا اعتبارا من 28 مايو

"البترول" تُعلن كشفين جديدين بالبحر المتوسط.. و"شل" تضخ استثمارات إضافية بمصر

بعد تعرضها لحادث تصادم.. تيسير فهمى تكشف عن حالتها الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة

229 يومًا للعدوان.. الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية