الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والعظمى بالقاهرة 39

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدًا الأربعاء، شديد الحرارة علي أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية ليلًا، وفي الصباح الباكر طقس معتدل علي السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء.
ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. 
 

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.. نصائح "الصحة" للوقاية من التقلبات الجوية

txt

معلومات الوزراء: إنتاج حملة نشرة الأطفال الجوية بالتعاون مع هيئة الأرصاد

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 39 28
العاصمة الادارية 40 28
6 أكتوبر 39 28
بنها 38 27
دمنهور 37 25
وادى النطرون 39 26
كفرالشيخ 37 26
المنصورة 37 26 
الزقازيق 39 28 
شبين الكوم 39 26
طنطا 37 26
دمياط 31 22 
بورسعيد 33 23
السويس 39 26
العريش 31 20
رفح 30 19
رأس سدر 37 25
نخل 37 17 
كاترين 32 14
الطور 37 26
طابا 35 25
شرم الشيخ 40 27
الاسكندرية 36 23
العلمين 36 23
مطروح 35 24
السلوم 37 24
سيوة 41 26
رأس غارب 39 26
الغردقة 41 27
سفاجا 41 26
مرسى علم 40 27
شلاتين 40 27
حلايب 37 28
أبو رماد 36 27 
رأس حدربة 33 28
الفيوم 40 24
بني سويف 41 25
المنيا 41 24
أسيوط 42 25
سوهاج 43 27
قنا 44 28 
الأقصر 44 28
أسوان 45 29
الوادى الجديد 44 28
أبوسمبل 44 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 42 27
المدينة 42 28
الرياض 43 29
المنامة 39 30
أبوظبى 40 28
الدوحة 41 30
الكويت 43 28
دمشق 34 19
بيروت 26 22
عمان 31 18
القدس 30 18
غزة 27 21
بغداد 39 25
مسقط 35 31
صنعاء 30 14
الخرطوم 42 31
طرابلس 27 20
تونس 27 15
الجزائر 22 15
الرباط 22 12

 

البحرالأحمر الطقس غدا طقس شديد الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.. نصائح "الصحة" للوقاية من التقلبات الجوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

"الأعلى للثقافة" يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى