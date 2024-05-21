الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدًا الأربعاء، شديد الحرارة علي أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية ليلًا، وفي الصباح الباكر طقس معتدل علي السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء.

ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 28

العاصمة الادارية 40 28

6 أكتوبر 39 28

بنها 38 27

دمنهور 37 25

وادى النطرون 39 26

كفرالشيخ 37 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 39 28

شبين الكوم 39 26

طنطا 37 26

دمياط 31 22

بورسعيد 33 23

السويس 39 26

العريش 31 20

رفح 30 19

رأس سدر 37 25

نخل 37 17

كاترين 32 14

الطور 37 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 40 27

الاسكندرية 36 23

العلمين 36 23

مطروح 35 24

السلوم 37 24

سيوة 41 26

رأس غارب 39 26

الغردقة 41 27

سفاجا 41 26

مرسى علم 40 27

شلاتين 40 27

حلايب 37 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 40 24

بني سويف 41 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 25

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 44 28

أسوان 45 29

الوادى الجديد 44 28

أبوسمبل 44 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 42 27

المدينة 42 28

الرياض 43 29

المنامة 39 30

أبوظبى 40 28

الدوحة 41 30

الكويت 43 28

دمشق 34 19

بيروت 26 22

عمان 31 18

القدس 30 18

غزة 27 21

بغداد 39 25

مسقط 35 31

صنعاء 30 14

الخرطوم 42 31

طرابلس 27 20

تونس 27 15

الجزائر 22 15

الرباط 22 12