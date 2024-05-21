الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القابضة للمطارات والملاحة الجوية تشارك في اجتماعات المجلس العالمي للمطارات (ACI)

القابضة للمطارات
القابضة للمطارات

 يشارك المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمستشار الاقليمي للمجلس العالمي للمطارات، في الاجتماع السنوي والجمعية العمومية والمؤتمر والمعرض المصاحب له WAGA2024 بحضور لفيف من الخبراء في مجال المطارات.

قرارات لوزير الطيران بشأن "القابضة للمطارات".. الجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

وتهدف الاجتماعات التي تقام في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من ٢١ وحتي ٢٣ مايو ٢٠٢٤ تحت رعاية شركة مطارات الرياض إلى تبادل الخبرات والآراء في مجالات تطوير المطارات والمجالات التكنولوجية والبيئية واعتماد أفكار مبتكرة لتطوير تجارب السفر وتحسين الاستدامة والأمان.

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رئيس القابضة للمطارات: التطوير لا يتعارض مع الحفاظ على البيئة


يذكر أن مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي ممثلة عن قارة افريقيا في تلك الاجتماعات التي تعد أهم تجمع عالمي لقادة المطارات بهدف رفع القدرة التنافسية للمطارات والمساهمة في تطوير صناعة الطيران بأكملها بما يعود بالنفع على المسافرين والمجتمعات. 
ويهدف المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع الاجتماعات تحت عنوان "السباق العالمي: كيف نتميز في نظام بيئي تنافسي للمطارات"، إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة من خلال مبادرات تركز على الاستدامة البيئية والاتصال وتحرير السوق وإعادة تعريف تجربة المطارات

تجديد ترخيص مطار الاقصر الدولي لثلاث سنوات

يشار الي ان  سلطة الطيران المدنى المصرى جددت شهادة ترخيص مطار الاقصر الدولى للعمل كمطار دولى لمدة ٣ أعوام حتى عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدنى (الإيكاو) الممثلة فى سلطة الطيران المدنى المصرى طبقًا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.
و تعد تلك هي المرة الثانية التي يتم تجديد  ترخيص مطار الأقصر الدولي بتلك المدة، حيث جاءت موافقة سلطة الطيران المدني المصري، على تجديد الترخيص التشغيلي للمطار بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات.

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