يتابع عدد كبير من المواطنين المصريين التفاصيل الخاصة برابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2024 عبر محرك البحث جوجل، وذلك عن طريق موقع وزارة الصحة للمعرفة تفاصيل الكشف الطبي للمعاقين.

وادي ذلك الى زيادة عمليات البحث من ملايين المواطنين الراغبين في للحصول علي نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بهدف الحصول علي سيارة او كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين او العديد من الخدمات والتيسيرات التي تقدمها الحكومة لأصحاب الإعاقة الحركية والسمعية والأمراض المزمنة.

تفاصيل الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

وتنشر الدستور التفاصيل الكاملة خلال السطور الآتية كل ما هو متعلق بالاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين والتي تتضمن:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2024



يمكن للمواطنيين الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين لعام 2024 بالدخول إلى موقع

المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية أو الدخول مباشرة من هنا ادخال الرقم القومي والرقم السري للمواطن بالخانات المحددة. ثم اضغط على “بحث”. ستظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه في صفحة ويب جديدة

شروط الكشف الطبي لسيارات المعاقين

2024



وكانت قد حددت وزارة الصحة، في وقت سابق عدد من الشروط الخاصة بالحصول على سيارة المعاقين 2024 المعفاة من الجمارك، والتي تتضمنت

اولا: ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

ثانيا: أن ستكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص المعاق.

ثالثا: أن يجتاز الشخص المتقدم الكشف الطبي كاملا.

رابعا: أن يكون المتقدم حاملًا الجنسية المصرية.

خامسا: ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

سادسا: أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2024 مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

سابعا: اجتياز الكشف الطبي للسيارات المجهزه لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.

ثامنا: إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية،

تاسعا: تحديد الوضع المالي للمتقدم ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارة المعاقين 2024.