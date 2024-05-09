تصدرت عبارة كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين في مصر، محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية وكانت وزارة الصحة، أتاحت رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين.

ويتم إصدار سيارات لذوي الهمم وأصحاب الإعاقات بعد إجراء الكشف الطبي في المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، وتوفر هذه السيارات لذوي الهمم وفقًا لحقوقهم القانونية.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين

أتاحت وزارة الصحة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين من خلال الرقم القومي، عبر رابط إلكتروني، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية أو الدخول مباشرة اضغط هنا .

الخطوة الثانية اختيار أيقونة "استعلام الكشف الطبي للمعاقين

الخطوة الثالثة أدخل الرقم القومي والرقم السري.

الخطوة الرابعة الضغط علي كلمة بحث

الخطوة الخامسة تظهر نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه في صفحة ويب جديدة.

الحالات المستثناء من سيارات المعاقين

-أصحاب الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية.

-أصحاب متلازمة داون.

خطوات الحصول على سيارة المعاقيين

-قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة في مصر.

-اختر "حجز موعد الكشف الطبي.

-بعد إجراء الكشف، سيتم تحديد نوع الإعاقة.

-يتم اعتماد التقرير الذي يحدد نوع الإعاقة من وزارة الصحة.

-أرسل التقرير إلى الجهة المختصة في وزارة التضامن الاجتماعي.

-ستحدد وزارة التضامن الاجتماعي موعدًا لإجراء الكشف الوظيفي.

سيتم السيارة للحالة بعد استكمال جميع الإجراءات.

شروط الحصول على سيارة المعاقين

الشرط الاول لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

الشرط الثاني تكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص نفسه .

الشرط الثالثة أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي كاملا.

الشرط الرابع أن يكون المتقدم حاملًا الجنسية المصرية.

الشرط الخامس لا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

الشرط السادس أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2024 مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

الشرط السابع اجتياز الكشف الطبي للسيارات المجهزه لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.

اقرأ أيضاً