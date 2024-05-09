الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين

جريدة الدستور

تصدرت عبارة كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين في  مصر، محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية وكانت وزارة الصحة، أتاحت رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين. 

ويتم إصدار سيارات  لذوي الهمم وأصحاب الإعاقات بعد إجراء الكشف الطبي في المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، وتوفر هذه السيارات لذوي الهمم وفقًا لحقوقهم القانونية. 

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين

أتاحت وزارة الصحة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين  من خلال الرقم القومي، عبر رابط إلكتروني، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني التابع  لوزارة الصحة والسكان المصرية أو الدخول مباشرة اضغط هنا .

الخطوة الثانية اختيار أيقونة "استعلام الكشف الطبي للمعاقين 

الخطوة الثالثة أدخل الرقم القومي والرقم السري. 

الخطوة الرابعة الضغط علي كلمة بحث 

الخطوة الخامسة  تظهر نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه في صفحة ويب جديدة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الحالات المستثناء من سيارات المعاقين 

-أصحاب الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية.

-أصحاب متلازمة داون.

خطوات الحصول على سيارة المعاقيين 

-قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة في مصر.

-اختر "حجز موعد الكشف الطبي.

-بعد إجراء الكشف، سيتم تحديد نوع الإعاقة.

-يتم اعتماد التقرير الذي يحدد نوع الإعاقة من وزارة الصحة.

-أرسل التقرير إلى الجهة المختصة في وزارة التضامن الاجتماعي.

-ستحدد وزارة التضامن الاجتماعي موعدًا لإجراء الكشف الوظيفي.

سيتم السيارة للحالة بعد استكمال جميع الإجراءات.

شروط الحصول على سيارة المعاقين 

الشرط الاول لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

الشرط الثاني تكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص نفسه .

الشرط الثالثة أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي كاملا.

الشرط الرابع أن يكون المتقدم حاملًا الجنسية المصرية.

الشرط الخامس لا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

الشرط السادس أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2024 مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

الشرط السابع اجتياز الكشف الطبي للسيارات المجهزه لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.

اقرأ أيضاً 

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

سيارات المعاقين الكشف الطبى نوع الاعاقة وزارة الصحة في مصر الجنسية المصرية

الأكثر قراءة

نسرين طافش تتسلم شهادة من المحكمة لرفع قرار المنع من السفر

أحمد العوضى يرد على أنباء عودته لـ ياسمين عبدالعزيز بـ7 رسائل

حريق بمحيط فيلا عبد الحليم حافظ فى المهندسين

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

المعمل الجنائى يعاين حريقًا داخل قطعة أرض فى المهندسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين