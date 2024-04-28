رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2024
ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين والتي أتاحتها الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير كافة سبل الراحة لهم بدعم من الدولة.
ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين من خلال المواقع المسؤولة عن ذلك للتيسير على الاشخاص من ذوي الاعاقة التوجه في الوقت المحدد لإجراء الكشف الطبي.
كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2024
يكون الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان اضغط هنا
- اختيار ايقونة الاستعلام ثم ادخال الرقم القومي للشخص الذي تقدم لإجراء الكشف الطبي
- اضغط على كلمة بحث
- بعدها تظهر التفاصيل المتعلقة بموعد الكشف الطبي بعد تسجيل كافة البيانات
- بعد الاستعلام عن موعد الكشف الطبي
- يظهر الموعد وكذلك والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الاعاقات.
- مع العلم أنه يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة عند التوجه لإجراء الكشف الطبي.
- يمكن تعديل موعد الكشف الطبي من خلال الضغط على الرابط هنا
- ثم ادخال الرقم القومي وكلمة السر اللذان قمت بتسجيل بياناتك بهم عند عمل خطوات حجز الكشف الطبي لأول مرة
- ثم الدخول لتعديل الموعد الراغب فيه والمناسب والمتاح فيه عقد لجنة لإجراء الكشف الطبي.
رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات للمعاقين 2024
بعد الانتهاء من خطوة إجراء الكشف الطبي وتسليم كافة المستندات المطلوبة يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات للمعاقين من خلال الدخول على الموقع الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة اضغط هنا
ثم ادخال الرقم القومي وكلمة المرور
والضغط على كلمة بحث لمعرفة نتيجة الكشف الطبي
السيارات المجهزة للمعاقين 2024
وفق المادة (31) من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة جاء في بند 4: تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبه الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة بالبند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا او بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
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