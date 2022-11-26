بالتفصيل.. رابط استعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي 2022

مع توفير الدولة للدعم الكامل لذوي الإعاقات الخاصة، وأبرزها هو توفير معاش لهم يكثر البحث بشكل دائم عن رابط استعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي 2022، من أجل معرفة كيفية الحصول عليه أو موعد الحصول عليه.

نوضح لكم في التقرير التالي رابط استعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي 2022 بكل سهولة في السطور التالية:

استعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي 2022

من خلال الرابط التالي يمكن الدعوة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بمعرفة المعاش الذي يندرج تحت برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي: https://tk.moss.gov.eg/

وكتابة رقم البطاقة لصاحب كارت تكافل أو كرامة لمعرفة تفاصيل المعاش.

استعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

من الاحكام والشروط التي وفرتها الدولة عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة شرط لذوي الإعاقة للحصول على معاش تكافل وكرامة.

بحيث يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.

وأن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

في هذه الحالة يجب تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

شروط الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة 2022

إجراءات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.