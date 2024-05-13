سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 13مايو 2024

مع قرب موعد الحج يحرص المعتمرون المسافرون إلى المملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام سعر الجنيه المصري، استقرارًا في بداية التعاملات اليومية، بمختلف البنوك العاملة في السوق المصرفية، حيث بلغ نحو 12.59 جنيه للشراء، وقيمة 12.64 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الدستور»، في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري بعدد من البنوك المصرية المختلفة، طبقًا لآخر تحديثات البنوك من خلال مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري، 12.67 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.69 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.60 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.59 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.61 جنيه للشراء، و12.64 جنيه، في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.55 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.

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تابع سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي اليوم الإثنين مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي سيعادل 3.66 ليرة سورية.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم

47.23 جنيه للشراء.

47.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم الإثنين

50.82 جنيه للشراء.

51.096 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.05 جنيه للشراء.

59.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين

12.59 جنيه للشراء.

12.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.94 جنيه للشراء.

153.90 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

12.87 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.