شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، الإثنين، عن أنها قدمت شكوى جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل وإصابة صحفيين فلسطينيين عمدًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وتتعلق هذه الشكوى المحددة، وهي الثالثة التي تقدمها مراسلون بلا حدود، بثمانية صحفيين فلسطينيين قُتلوا في الفترة ما بين 20 ديسمبر و20 مايو، وأصيب آخر بجروح.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في يناير إنها تحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل ومسلحي حماس في غزة، التي أودت بحياة أكثر من 100 صحفي.

إسرائيل تصر استهداف الصحفيين للتعتيم على جرائمها

منذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، قتل 147 صحفيًا في القطاع الفلسطيني، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في 16 مايو الجاري، تم فيه التأكيد أن إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب الصحفيين وإسكات أصواتهم من أجل التعتيم والإخفاء على جرائمها داخل القطاع.

وقال أنطوان برنارد، مدير المناصرة والمساعدة في منظمة مراسلون بلا حدود، إن "أولئك الذين يقتلون الصحفيين يهاجمون حق الجمهور في الحصول على المعلومات، وهو حق أكثر أهمية في أوقات النزاع".

وقال تيم داوسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إن الصحافة لعبت دورًا مهمًا في الكشف عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، على مدار أشهر الحرب السبعة الماضية.

وأضاف "داوسون"، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" الأسبوع الماضي، أن وضع الصحافة في قطاع غزة بالغ السوء، والصحفيون هناك واجهوا ظروفًا عصيبة.

وسبق أن أكد داوسون في تصريحات سابقة، على مدى أهمية الاستماع إلى هذه القضايا المحتملة لاستهداف الصحفيين في المحكمة الدولية.

وأضاف أن "الأدلة الظاهرة قوية للغاية"، ويعتقد أنه من المحتمل أن يُنظر إلى إسرائيل على أنها ارتكبت جرائم حرب ضد الصحفيين.

"الفترة الأكثر دموية للصحفيين"

تقول لجنة حماية الصحفيين (CPJ) وهى منظمة غير ربحية ومقرها نيويورك، إن ما لا يقل عن 107 صحفيين وعاملين في مجال الإعلام قتلوا خلال حرب غزة، وهي "الفترة الأكثر دموية للصحفيين منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع البيانات في عام 1992".

وتشمل شكوى مراسلون بلا حدود قضية صحفيين فلسطينيين قُتلا في يناير أثناء عملهما في قناة الجزيرة.

وقالت الشبكة إن حمزة وائل دحدوح ومصطفى ثريا، اللذين عملا أيضًا كمراسلين فيديو لوكالة فرانس برس ومؤسسات إخبارية أخرى، قُتلا بينما كانا "في طريقهما للقيام بواجبهما" في القناة في قطاع غزة.

وقالت شروق أسعد، الصحفية والمتحدثة باسم نقابة الصحفيين الفلسطينيين، لموقع ميديا لاين في وقت سابق، إن الصورة "أكثر قتامة"، مؤكدة أن ما لا يقل عن 80 إلى 85% من الصحفيين الذين قتلوا في غزة تم استهدافهم لأنهم صحفيون".

وحثت تسع منظمات معنية بحرية الصحافة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قبل أشهر، على "التحرك الفوري" لحماية سلامة الصحفيين في غزة. وتم إرسال رسالة مماثلة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتسببت الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس في إحداث دمار في غزة، وتشريد ما يقرب من مليوني شخص. وقُتل أكثر من 36 ألف شخص، وأصيب عشرات الآلاف، بحسب السلطات المحلية.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأسبوع الماضي من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق كبار قادة إسرائيل وحركة حماس، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم وانتهاكات إنسانية.