الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 حالات لاستبعاد الطلبات.. آخر التطورات بشأن مسابقة معلم مساعد مادة

التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة

ينتهي، اليوم الإثنين، التقديم في مسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم لعدد 18886 معلم مساعد مادة للصفوف الابتدائية (الرابع- الخامس- السادس) للمواد الآتية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي بجميع محافظات الجمهورية.

التقديم لوظائف التربية والتعليم 

استمر التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة بين يومى 14/5/2024 و27/5/2024، حيث شهدت الأيام الأولى من فتح باب التقديم إقبالا كثيفا من الراغبين في شغل وظائف المرحلة الثالثة من مسابقة وظائف التربية والتعليم، إذ بلغ عدد المتقدمين خلال الأسبوع الأول من التقديم 19 ألف شخص، ثم واصل الارتفاع خلال الأسبوع الثانى إلى 60 ألف شخص، بينما لم يعلن بعد العدد النهائى للمتقدمين بعد غلق باب التقديم، انتظارًا لقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن مد فترة التقديم بشكل استثنائى مجددًا من عدمه.

شروط التقديم

وقد وضع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لشغل وظائف معلم مساعد مادة، وهى: ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، والحصول على مؤهل عالٍ تربوى، بتقدير لا يقل عن مقبول، مع ضرورة أداء الخدمة العسكرية للذكور أو الإعفاء منها نهائيًا، والخدمة العامة للإناث، وسداد مبلغ مقداره 26 جنيها لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز في فحص طلبات التقديم كافة ومراجعتها على عدة مراحل لاستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط، سواء لأسباب تتعلق بعدم استيفاء شرط السن، أوعدم مطابقة المؤهل الدراسي للمؤهل المطلوب في شروط التقديم للوظيفة المعلن عنها، وعدم تطابق محل الإقامة المثبت في الرقم القومي مع المحافظة التي يقوم المتقدم بالتقديم عليها، بالإضافة إلى عدم تطابق الرقم القومي المسجل في طلب التقديم مع الرقم المثبت في بطاقة الرقم القومي، وأيضا عدم مطابقة المستندات المرفقة للمستندات المطلوبة في الإعلان.

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