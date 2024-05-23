الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسابقة التربية والتعليم 2024.. موعد انتهاء التقديم ورابط التسجيل

مسابقة التربية والتعليم
مسابقة التربية والتعليم 2024

مسابقة التربية والتعليم 2024 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر مؤشر "جوجل" البحثي، بالتزامن مع قرب انتهاء التقديم فيها، حيثُ أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موعد انتهاء مدة التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 18 ألفا و886 معلم مساعد مادة، ورابط وخطوت التسجيل.

مسابقة التربية والتعليم 2024

ويتبقى على آخر موعد للتقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024 سوى 4 أيام فمن المقرر أن يغلق الباب يوم الإثنين المقبل.

أوضح الجهاز المركزي، أن آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 18 ألفا و886 معلم مساعد مادة، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 مايو الجاري.

ويكون التقديم من خلال الدخول على موقع الوظائف الحكومية، ويقوم المتقدم بملء البيانات ودفع رسوم بسيطة لا تتعدى الـ 30 جنيها، على أن تعلن النتيجة بعد دراسة الطلبات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، علما أنه لن يلتفت إلى أي طلبات تقدم يدويا من خلال مكتب البريد أو الفاكس أو في مقر الجهاز.

رابط مسابقة التربية والتعليم 2024 وأخر موعد للتقديم

وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقة المعلمة الفعالة لعام 2023 / 2024

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024

  • الصورة الشخصية.
  • الرقم القومي.
  • المؤهل الدراسي.
  • صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
  • الموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.
  • شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
  • الدبلوم التربوي.
  • إيصال الإيداع البنكي.

رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024

  • يقوم الشخص بالدخول على بوابة الوظائف الحكومية (اضغط هنــــــــــــــا).
  • بعد ذلك يقوم باختيار وظائف التربية والتعليم.
  • على المتقدم اختيار أحد الوظائف المتاحة داخل وزارة التربية والتعليم.
  • بعدها يقوم بالضغط على تقديم الطلب.
  • سوف ينتقل إلى صفحة جديدة تتطلب ملئ البيانات.
  • بعد ذلك يقوم بالضغط على التالي.
  • عليك رفع جميع المستندات التي تثبت صحة حصولك على مؤهل عالي وكذلك عامل السن والذي يتلخص في شهادة الرقم القومي.

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