رابط مسابقة التربية والتعليم 2024 وأخر موعد للتقديم

ارتفعت معدلات البحث عن رابط مسابقة التربية والتعليم 2024 بعد عرض تفاصيلها على بوابة الوظائف الحكومية ولذلك يبادر الراغبين في التقديم في معرفة التفاصيل والشروط الخاصة بالمسابقة للتقديم فيها.

رابط مسابقة التربية والتعليم 2024

ننشر في التقرير التالي رابط مسابقة التربية والتعليم 2024 وكافة التفاصيل المتعلقة بكافة الوظائف المعلنة والمحافظات التي يمكن التقديم فيها.

الوصول لرابط مسابقة التربية والتعليم من خلال بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا

ثم اختيار ايقونة الوظائف

ثم اختيار وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مع العلم أن أخر موعد للتقديم فيها هو 27 مايو 2024

وظائف مسابقة وزارة التربية والتعليم

معلم مساعد مادة الحاسب آلي

في المحافظات التالية الاسكندرية - البحيرة - الدقهلية - دمياط - الفيوم - بني سويف - سوهاج – الاقصر

معلم مساعد مادة الرياضيات

في المحافظات التالية القاهرة - الاسكندرية - الغربية - البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الدقهلية - دمياط - الشرقية - بورسعيد - الاسماعيلية - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر - أسوان - مطروح - جنوب سيناء

مسابقة التربية والتعليم 2024

معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

في المحافظات التالية البحيرة - المنوفية - الدقهلية - دمياط – الاقصر

معلم مساعد مادة العلوم

في المحافظات التالية القاهرة - الاسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - الدقهلية - دمياط - الشرقية - بورسعيد - الاسماعيلية - السويس - الجيزة - بني سويف - الفيوم - أسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر - مطروح - أسوان - جنوب سيناء

معلم مساعد مادة لغة إنجليزية

في المحافظات التالية القاهرة - الاسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الاسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان - الاقصر - البحر الاحمر - الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء

معلم مساعد مادة لغة عربية

في المحافظات التالية القاهرة - الاسكندرية - بورسعيد - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الاسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - الاقصر - أسوان - مطروح - البحر الاحمر - جنوب سيناء

بعد اختيار الوظيفة المناسبة اضغط على الرابط الخاص بها كي تعلم الشروط المطلوبة للتقديم وكذلك المستندات المطلوبة من أجل استكمال عملية التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.