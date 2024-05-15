متاح الآن.. رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

بوابة الوظائف الحكومية

يشغل بال الكثير من خريجي الجامعات الراغبين في الالتحاق بالوظائف الحكومية معرفة رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 عبر جوجل، لتعيين 18 ألف معلم مساعد مادة، والتي قد بدأ التقديم لها من أمس الثلاثاء، حيث سيتم التسجيل من الروابط المخصصة لذلك.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

وخلال التقرير التالي، تنشر “الدستور” خطوات التقديم لوظائف التربية والتعليم 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية، التي تتبع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحت إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء بمدار الساعة.

ويتاح للراغبين في التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024، التسجيل مباشرة عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

خطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

للتقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

- ثم اختر الوظائف.

- اختار وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني 2024.

- اختار المحافظة التابع لها.

- تظهر الشروط والمؤهلات المطلوبة.

- ثم اضغط على تقديم طلب.

- اضغط على التأكيد في التسجيل في هذا الإعلان.

قم بكتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل الآتي:

- كتابة المحافظة.

- ثم كتابة طريقة شغل الوظيفة.

- كتابة المجموعة الوظيفية.

- ثم كتابة المجموعة النوعية.

- قم بكتابة مستوى المؤهل.

- ثم اضغط على حفظ البيانات.

-واخيرًا الضغط على التقديم.

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موعد غلق باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

ويتم تلقي طلبات التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024، وتكون لمدة أسبوعين، وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء وإلى يوم الاثنين الموافق 27 من مايو الجاري.

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