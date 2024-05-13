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تفاصيل التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

مسابقة وزارة التربية
مسابقة وزارة التربية والتعليم

يتساءل الكثير من المواطنين من خريجي كليات التربية بجميع الجامعات المصرية عن كل مايخص المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام 2024، حيث يبحث خريجو كليات التربية بمختلف تخصصاتها عن التعيين عن طريق تلك المسابقة لعام 2024، خاصة بعد أن أعلن الجهاز المركزى والإداري عن شروط مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام 2024 والأوراق المطلوبة.

مسابقة التربية والتعليم 2024

وفي هذا الصدد يستعرض الدستور من خلال السطور التالية أهم التفاصيل عن موعد وشروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام 2024.
وقد أتاح  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إمكانية الاستعلام عن معرفة شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام 2024 من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية وللتقديم عليها أيضا.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام 2024:

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024

وقد أوضح الجهاز المركزي الإداري للتنظيم والإدارة في وقت لاحق، أنه دائما يتم القيام بالإعلان عن شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام 2024 من خلال الموقع الرسمي للجهاز الاداري للدوة.

كما أنه سيكون التقديم في مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام 2024 من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية، حسب التخصصات والمؤهلات المحددة المطلوبة في كل محافظة حسب احتياجاتها، على أن يكون التقديم في مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام 2024 يكون في المحافظة المقيم بها المتقدم، لأنه لا يوجد اي نقل أو ندب للمقبولين بها.

وجاءت شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، كما أعلنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كالتالي:

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

أولا: يجب أن يكون المتقدم في مسابقة التربية والتعليم 2024 مصري الجنسية.

ثانيا: لا يكون سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ثالثا: يجب على المتقدم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لا يكون سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي بشكل نهائي.

رابعا: لا يزيد عمر المتقدم عن سن 40 سنة.

خامسا: من أهم الشروط في المؤهلات التعليمية للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 أن يكون حاصلًا على مؤهل مقبول فأعلي.

سادسا: ضرورة أن يتم اجتياز التدريبات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

سابعا: ضرورة اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

رابط بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

أوراق التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024


أولا: أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.

ثانيا:  صورة من بطاقة الرقم القومي.

ثالثا: نسخة من المؤهل الدراسي سواء كانت شهادة الثانوية العامة أو الدرجات العليا، وضرورة التأكد من أن النسخة تحمل التوقيعات والختم الرسمي للجهة المانحة للشهادة.

رابعا: ضرورة تقديم المعاملة الجنائية الفيش الجنائي الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم.

خامسا: شهادة الإعفاء من الجيش أو إتمام الخدمة العسكرية بشكل نهائي.

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رابط بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

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