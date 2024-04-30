الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، عبر محركات البحث جوجل، من المعلمين المتوافر فيهم شروط التقديم، ويرغبون في التقديم بالمسابقة الجديدة. 

وفقا لتفاصيل إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 لوظيفة معلم مساعد، لعدد من الصفوف والمواد الدراسية، نرصدها فى التقرير التالي.

بوابة الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم 

التقديم بمسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، يتم عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها للتعاقد مع 18886 في وظيفة معلم مساعد مادة للصفوف الابتدائية "الرابع والخامس والسادس".

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المواد المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

وجاء فى اعلان مسابقة وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل وظيفة معلم مساعد مادة لكل من مواد، "اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضة، العلوم  ، الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلي "، وذلك للصوف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي والسادس الابتدائي ".

موعد تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم

بداية من 14/5/2024 وحتى يوم 27 من نفس الشهر عبر بوابة الوظائف الحكومية، اعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موعد تقديم مسابقة التربية والتعليم.

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شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 

يشترط فيمن يتقدم للوظيفة المعلن عنها،  أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

-ألا يزيد سن المتقدم عن ٤٠ عامًا في تاريخ نشر الإعلان، والحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

-أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى، اجتياز الإختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.

-يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

-سداد مبلغ مقداره (٢٦) جنيهًا ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: ( البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٩/٤٥۰/۰۷۸۱۲۰۰ حـ / حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.

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