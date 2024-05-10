الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رابط بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية

رابط بوابة الوظائف الحكومية والاستعلام عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 بالرقم القومي من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بالموضوع.

الاستعلام عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 

أتاحت  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إمكانية الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 بالرقم القومي من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي للمتقدم للمسابقة وذلك باتباع  الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم، بالإضافة إلى رقم التقديم الذي حصل عليه أثناء التسجيل للوظيفة.

يقوم المستعلم بالنقر على زر الخاص بكلمة "استعلام".

ثم تظهر النتيجة سواء بالقبول أو بالرفض.

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شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من الشروط للتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم وهي كالتالي:

1- يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية ليكون مؤهلًا للتقديم على الوظائف.

2- أن يتمتع المتقدم بسمعة جيدة ويكون حسن السير والسلوك 

3- يجب على المتقدم أن يكون خريجًا من كلية التربية، إما بتخصص رياض الأطفال أو قسم رياض الأطفال أو طفولة مبكرة.

4- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية الطفولة المبكرة أو كليات تربية رياض الأطفال.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

1- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي.

3- نسخة من المؤهل الدراسي سواء كانت شهادة الثانوية العامة أو الدرجات العليا، وضرورة التأكد من أن النسخة تحمل التوقيعات والختم الرسمي للجهة المانحة للشهادة.

4- ضرورة تقديم المعاملة الجنائية (فيش جنائي) الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم.

5- شهادة الإعفاء من الجيش أو إتمام الخدمة العسكرية بشكل نهائي.

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رابط بوابة الوظائف الحكومية مسابقة وزارة لتربية والتعليم

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