الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الوادي الجديد تحصل على المركز الثالث جمهوريا في مسابقة الأفلام القصيرة

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

أسفرت النتائج النهائية بمهرجان إبداع لمراكز الشباب والرياضة الموسم الرابع عن فوز محافظة الوادي الجديد علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في مجال الأفلام القصيرة في المهرجان ابداع لمراكز الشباب الموسم الرابع والذى يقام برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

قال بهاء الدين شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الوادي الجديد، ان المحافظة حصلت على المركز الثالث جمهوريا في مسابقة الأفلام القصيرة، حيث فازت هدير محمود سيد بفيلم “حتى يلين الحديد” على مستوي المحافظة ومنها على ثالث الجمهورية بفوز مستحق لأحد أبنائها في مهرجان ابداع لمراكز الشباب الموسم الرابع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبدعم من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الدولة تولي اهتمام كبير بالمواهب الشابة في كافة المجالات ليكونوا القوي الناعمة التي تدفع بعجلة التنمية للأمام  من خلال تمكين الشباب ورفع مستوى الوعي الفكري والثقافي والفني لديهم ليكونوا قادرين على خلق أجيال جديدة مبدعة في كافة المجالات. 

وأعربت هدير محمود سيد الفائزة بالمركز الثالث على مستوي الجمهورية في حفل ختام مهرجان ابداع لمراكز الشباب في مجال الأفلام القصيرة، عن بالغ سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة ان المنافسة لم تكن أبدا سهلة وخاصة أنها كانت تنافس تقنيات عالية من إخراج أفلام قصيرة باستخدام الكاميرات الاحترافية في تصوير أفلامهم، مضيفة أن فيلمها “حتى يلين الحديد” تم تصويره ومونتاجه بالكامل باستخدام الموبايل فقط وبأقل الإمكانيات المحدودة ليخرج بتلك الصورة ويحصد المركز الثالث علي مستوي الجمهورية.

وأضافت هدير، كنت في غاية الفخر والسعادة بعد تكريمي من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية وسط احتفالية كبري اقامتها وزارة الشباب والرياضة.

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مهرجان إبداع الشباب والرياضة فوز محافظة الوادي الجديد المركز الثالث مستوى الجمهورية مجال الأفلام القصيرة فيلم حتى يلين الحديد

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