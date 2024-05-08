بدون معوقات.. انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام بتعليم الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن بدء انطلاق مارثون امتحانات نهاية العام الدراسي2023_ 2024 وفق الجداول التى جرى إعلانها من قبل الإدارات التعليمية والمديرية.

ويؤدي طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي اليوم، وكذا الأول والثاني الإعدادي وطلاب النقل بالتعليم الفني الامتحانات في يومها الأول

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، إنطلاق مارثون امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، حيث انتهت المديرية وكافة الإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة، من كافة الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني حيث تعقد الامتحانات وفق الجداول التى تم إعلانها من قبل الإدارات التعليمية.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، على استمرار المراجعة النهائية لجميع الطلاب فى المدارس وتتم على جزئيات المنهج بالإضافة إلى المراجعات المجانية النهائية للصفين الثالث الإعدادى والثانوى مع استمرار مجموعات الدعم المدرسى، وذلك في إطار الحرص على دعم الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتعظيم الاستفادة من المحتوى التعليمي الذي يقدمه نخبة من الموجهين والمعلمين ذوي الخبرات المختصين بالمواد الدراسية المختلفة

وعقد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أمس الثلاثاء، لقاءا موسعا عبر شبكة الفيديو كونفراس بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم والأوائل بالمديرية.

يأتى ذلك فى للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة العمل والجاهزية لإنطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل غد الأربعاء للمراحل التعليمية الابتدائي ' الإعدادى ' الثانوى (عام وفنى) مدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والفصل الواحد.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم على الإنتهاء والجاهزية لإستقبال الطلاب بلجان سير الامتحانات فى جميع مدارس المحافظة وجرى تكثيف المتابعات الميدانية للإطمئنان على كافة الإجراءات اللازمة لسير العمل بكل دقة ويسر.

وكيل التعليم يتفقد سير امتحانات نهاية العام

وكيل التعليم يتفقد سير امتحانات نهاية العام