الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع جاهزية انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، لقاء موسعا عبر شبكة الفيديو كونفراس، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم والأوائل بالمديرية.

يأتى ذلك فى للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة العمل والجاهزية لإنطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل غدا الأربعاء للمراحل التعليمية الابتدائي، الإعدادى، الثانوى "عام وفنى" مدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والفصل الواحد. 

وأكد الانتهاء والجاهزية لاستقبال الطلاب بلجان سير الامتحانات فى جميع مدارس المحافظة وجرى تكثيف المتابعات الميدانية؛ للاطمئنان على كافة الإجراءات اللازمة لسير العمل بكل دقة ويسر.

وخلال اللقاء أكد وكيل التعليم بالمحافظة، المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وغرف العمليات وربطها بغرفة المديرية لمتابعة الامتحانات على مدار اليوم وإرسال تقارير يومية من كل إدارة بسير أعمال الامتحانات، وكذا التأكيد على الموجه المقيم في كل مدرسة في فترة الامتحانات بالتواجد فى المواعيد المحددة وحتى انتهاء زمن الامتحان، ومتابعة سير اللجان والتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها ويمنع منعا باتا دخول أي زائر للمدرسة أثناء انعقاد اللجنة.

وأشار إلى دعمه الدائم والمتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

وجرى فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور والاستماع للمشكلات التى قد تعوق العمل وعرض المقترحات، ووضع حلول عاجلة وفورية.

وكيل التعليم بالوادى الجديد الفيديو كونفراس الجاهزية لإنطلاق امتحانات غرف العمليات الامتحانات المنظومة التعليمية

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