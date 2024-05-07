الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالوادي الجديد

تلقي طلبات التصالح
تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالوادي الجديد

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات التصالح الجديدة، في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد الزموط محافظ الوادي الجديد، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023


وأكد "الزملوط" في بيان له اليوم، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة في إستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

ومن جانبهم، تابع رؤساء المراكز، آليات سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدات المحلية للوقوف علي مدي جاهزيته لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح، والذي بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو ٢٠٢٤.

وأكد "الزملوط" الجاهزية التامة للمركز لاستقبال طلبات التصالح، مشيرًا إلى ضرورة  تخصيص شباك بالمركز التكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، موجهًا بضرورة العمل على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وشدد المحافظ، على أهمية سرعة إنهاء إجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بهذا الملف الحيوي الذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة؛ لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن

وبدات صباح اليوم الثلاثاء محافظة الوادي الجدبد في تلقي واستقبال طلبات التصالح الجديدة، وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد الزموط محافظ الوادي الجديد بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023

محافظة الوادي الجديد استقبال طلبات التصالح الجديدة ملف التصالح على مخالفات البناء للمراكز التكنولوجية استقبال المواطنين تسريع وتيرة الإنجاز بهذا الملف منظومة العمران والبناء

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