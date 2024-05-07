محافظ الوادي يوجه بسرعة انتهاء إطلاق وتوصيل التيار الكهربي للعاصمة الإدارية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال مدينة الخارجة، يرافقهما المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إطلاق وتوصيل التيار الكهربي للمباني الحكومية، وإزالة الكرفانات والتشوينات الموجودة بالموقع لاستكمال تمهيد وتسوية الطرق. كما وجه بزراعة أشجار مثمرة بمحيط المباني ضمن أعمال اللاندسكيب وإجراء نظافة عامة ورفع آثار أعمال ردم وتسوية الطرق استعدادًا للافتتاح الرسمي.

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

حيث تم عرض الموقف المالي للصندوق اعتبارًا من بداية العام المالي وحتى نهاية شهر مارس الماضي، وإتخاذ عدد من القرارات الخاصة بتحصيل مستحقات الصندوق، وتنظيم آليات التعامل على الأراضي والتي جاء أهمها:

_التصالح الفوري مع كل من يلتزم بجدولة مديونيته المستحقة للصندوق.

_حصر المديونيات على الأراضي التي تم سحبها وتحويلها لمصلحة الضرائب العقارية لإتخاذ إجراءات التحصيل.

_تحديد مدة استبدال الأراض خلال ٦ أشهر من تاريخ الاستلام على أن يكون الاستبدال لكامل الأرض وليس جزء منها.

_الموافقة على تمليك الأراضي المخصصة لنقابة الزراعيين على مساحة ٢٠ فدان، بشرط أن يكون التعامل المباشر مع المهندس الزراعي.

_تشكيل لجنة حصر ميداني وتسعير للمساحات الصغيرة من المتخللات بالأراضي الزراعية وطرحها بالمزاد لأصحاب الأراضي المجاورة بشرط توافر مصدر ري، وطرح المساحات الأكبر من ٢٠ فدان بالمزاد العلني.

_حصر المستفيدين الفعليين بمشروعات الشباب بمنطقة طريق المطار بالداخلة، وتغيير العقود المحررة لاسم المستفيد الفعلي بأسعار اليوم.

_إبلاغ الشركة الوطنية للتعدين عن مخالفات التحجير والمديونيات المستحقة للدولة؛ لإحالتها للنيابة العسكرية وجهات الاختصاص.