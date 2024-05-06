قوافل متنقلة وإسعاف خارج الحدائق لتأمين احتفالات شم النسيم بالوادي الجديد

قال الدكتور أحمد النفار، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، رفع حالة الطوارئ بجميع نقاط هيئة الإسعاف داخل نطاق المحافظة بمراكزها الخمسة، مع الدفع بأكثر من 40 سيارة إسعاف مجهزة، لتأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم، ومواجهة أي حالة تسمم أو طوارئ، مع تكليف غرفة العمليات بمتابعة العمل مع العاملين بالهيئة، بجانب تلقي البلاغات الخاصة بالمواطنين".

وأضاف "النفار"، أنه تم الغاء جميع الإجازات للعاملين والسائقين بمرفق الإسعاف خلال تلك الاحتفالات، ليكون المرفق جاهز بنسبة 100% للتعامل مع أي حالات طارئه خلال الاحتفالات.

تنظيم قوافل طبية متنقلة بمحيط الكنائس

ونظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عدة قوافل طبية من خلال عيادات متنقلة في محيط الكنائس والحدائق والمتنزهات، بمناسبة احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد واحتفالات أعياد الربيع "شم النسيم".

وأكد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، استمرار تنفيذ التأمين الطبى للكنائس والحدائق والمتنزهات للكشف الطبي على المواطنين ضمن المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

وأوضح هارون، أن القوافل الطبية تتيح على مدار ثلاث أيام تنتهي ٧ يناير الجاري، لتقديم الخدمات للمواطنين المسيحيبن حول الكنائس ضمن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية للمواطنين المصريين لتأمين إحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

وتابع هارون، أنه تم انطلاق قوافل طبية حول كل كنائس الوادي الجديد بمراكزها الخمس الخارجة، الداخلة، باريس، بلاط، الفرافرة، لتقديم خدمة الكشف والعلاج المجاني للمترددين على الكنائس وللمواطنين من سكان المنطقة، وتفعيل المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية بواسطة فرق التثقيف الصحي، كذلك لتقديم خدمات الإسعاف الأولى في حالات الطوارئ.