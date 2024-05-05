الأحد 05 مايو 2024
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محافظات

فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين للاحتفال بشم النسيم فى الوادى الجديد

حدائق الوادي الجديد
حدائق الوادي الجديد تستعد لاستقبال المواطنين

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، فتح جميع الحدائق والمتنزهات والساحات العامة بالمجان أمام المواطنين للاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

وأضاف "الزملوط" أن رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية انتهت تمامًا من تجهيز كل الحدائق والمتنزهات والساحات العامة وفتحها أمام المواطنين للاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، وتزويدها بكل الاحتياجات اللازمة للمواطنين خلال الاحتفال بأعياد الربيع.

وشدد المحافظ على تنظيم غرف عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية للمدن والقرى والقطاعات الخدمية بالمحافظة، لتكون جاهزة لتلقى أي بلاغات من المواطنين تختص بالخدمات للتغلب عليها، مع التنسيق مع إدارة شرطة المرور لتكثيف الحملات المرورية المؤدية للحدائق والمتنزهات.

وتتمتع محافظة الوادي الجديد بالعديد من الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة والمساحات الخضراء الشاسعة بجميع قرى ومراكز المحافظة وبأسعار رمزية عن باقي المحافظات الأخرى، بعضها بالمجان والأخرى تبدأ من 5 جنيهات في أكثر الأماكن من بينها حديقة السلام بمركز الخارجة، والحديقة العامة بمركز بلاط، وحديقة البدربان بمركز الداخلة، وحديقة الميدان بمركز الفرافرة، علاوة على الحدائق العامة والمجانية المتواجدة بجميع مراكز المحافظة، والتي تفتح أبوابها بصفة مستمرة لاستقبال أهالي الواحات.

وتتميز الوادي الجديد بجمال الطبيعة وجوها الصافي المميز، فمناخها جاف صيفًا دافئ شتاءً، وهي أكبر محافظات مصر من حيث المساحة والأقل من حيث عدد السكان، وتتميز بالهدوء وجمال الطبيعة، حيث تكثر بها الواحات والآثار التي تمثل جميع العصور التاريخية منها الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والفارسية والبطلمية، وهي أكثر الأماكن زيارة في كل المناسبات والأعياد والإجازات الصيفية.

وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إزالة جميع الإشغالات حول الكنائس والحدائق العامة والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد القصوى، بجانب التمشيط المستمر وتشديد إجراءات التأمين لضمان مرور احتفالات المواطنين دون طوارئ أو عوائق، بالإضافة إلى فتح المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين في يوم شم النسيم مجانًا للتنزه والاحتفالات لكل المواطنين.

وأصدر محافظ الوادي الجديد تعليماته بإلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف خلال الاحتفالات، ومضاعفة أعداد الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار اليوم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أي حالات مرضية والتعامل معها فورًا، فضلًا عن التأكد من جاهزية جميع سيارات الإسعاف وصلاحية المعدات والأجهزة الطبية بها، وتوافر الأدوية والأمصال اللازمة لمواجهة أي حالات مرضية خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم.

محافظ الوادي الجديد فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان أمام المواطنين عيد القيامة المجيد أعياد شم النسيم تكثيف الحملات المرورية

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