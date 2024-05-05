الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فوز مدرسة أولاد عبدالله بـ ثانى الجمهورية فى مسابقة أعياد الطفولة بالوادى الجديد

جانب من عرض المسرحية
جانب من عرض المسرحية

أعلن قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد عن فوز مدرسة أولاد عبدالله بمركز بلاط على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة أعياد الطفولة، والمركز الثالث في مسابقة الإلقاء الشعري للعام الدراسي 2023/ 2024م.

جاء ذلك وفق لخطة العمل الوزارية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وتوجيه عام التربية المسرحية بالوادي الجديد.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن قطاع التعليم بالمحافظة يواصل التألق والنجاح على مستوى الجمهورية، ويحقق نجاحًا كبيرة ومشرفًا في كل المجالات وهذا ينم عن روح التكاتف والترابط بين الجميع، موضحًا أن حصول مدرسة أولاد عبدالله بمركز بلاط على المركز الثاني جمهوريًا في مسابقة أعياد الطفولة بعد عرض مسرحية "حق الدرة"، والمركز الثالث في مسابقة الإلقاء الشعري.

وبعث وكيل التعليم الشكر والتقدير للسيد محمد عبدالرازق مدير الإدارة التعليمية لمركز بلاط، وأيمن حنفي وكيل الإدارة، ولإدارة المدرسة على تحقيق المركز الثاني جمهوريًا في مسابقة أعياد الطفولة للمرحلة الإعدادية، والمركز الثالث في مسابقة الإلقاء الشعري للمرحلة الثانوية، تحت إشراف السيد عمار إبراهيم موجه التربية المسرحية، وأحمد نصر زوام مدرس التربية الرياضية، وشربات أحمد منصور.


تعليم الوادي الجديد الخامس جمهوري بالتصوير الفني

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن إنجاز جديد لقطاع تعليم المحافظة.

حيث فاز الطالب محمد حسن أحمد من مدرسة السادات الثانوية العسكرية بإدارة الخارجة التعليمية، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة التصوير الفني التي جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية الفنية.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة التهنئة لإدارة الخارجة التعليمية والطالب وأسرته ومدرسة السادات الثانوية العسكرية، معربًا عن امتنانه لجميع القائمين على العمل لتعاونهم الجاد والمثمر.

 

تعليم الوادي الجديد: تأهل ٤ طالبات لتصفيات الجمهورية في مسابقة الاقتصاد المنزلي


أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، على مشاركة ٤ طالبات في تصفيات الجمهورية لمسابقات الاقتصاد المنزلي للفصل الدراسي الثاني، والتي تم تنفيذها وفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم.
وأوضح وكيل التعليم أسماء الفائزات بالمركز الأول على مستوى المديرية، حيث فازت الطالبة ريناد عبدالسلام سيد من مدرسة أولاد عبدالله ببلاط، والطالبة مريم وصفى أحمد أبوالسعود من مدرسة باريس للتعليم الأساسي إدارة باريس التعليمية، والطالبة أمنية محمد أحمد حسن من مدرسة غرب الموهوب الثانوية بالداخلة، والطالبة زينب محمد يوسف من مدرسة المعصرة الثانوية بالداخلة.

 

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الوادي الجديد مدرسة أولاد عبد الله المركز الثاني مستوى الجمهورية مسابقة أعياد الطفولة التعليم بالمحافظة يواصل التألق والنجاح مسرحية حق الدرة

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