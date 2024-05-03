الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أساسيات الإسعافات الأولية.. دورة تثقيفية بمراكز شباب الوادي الجديد

جانب من الدورة التثقيفية
جانب من الدورة التثقيفية بمراكز شباب الوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ممثلة في إدارة التنمية الشبابية لأندية التطوع، ندوة تثقيفية وعملية بعنوان "أساسيات الإسعافات الأولية" بجميع مراكز الشباب.

وبدأت الدورات التثقيفية والعملية في مجموعة كبيرة من مراكز الشباب بمشاركة الفتيات والشباب، بتواجد مجموعة من الأخصائيين المتخصصين في مجال التثقيف الصحي لإدارة الدورة.

وفي مركز بلاط، نفذ مركز شباب تنيدة دورة تدريبية لتعلم أساسيات الإسعافات الأولية بمشاركة 50 شابا وفتاة، وتناولت الدورة اخصائين بالتثقيف الصحي على رأسهم السيد مصطفى محمود محمد عبد القوى، محمد فتحي كامل عمار، وبدأت الفعاليات أولا بالتثقيف الصحي والتعرف على أهمية دور الإسعافات الأولية في إنقاذ العديد من الأشخاص في حالة وجود حوادث أو كوارث.

 خطوات الإسعافات الأولية

وأكد مصطفى محمود، إخصائي تثقيف صحي، أن دورة الإسعافات الأولية من الدورات الهامة التي يجب الالتحاق بها أيا كان العمرك وأو العمل عملك، فمعرفة مبادئ الإسعافات الأولية الأساسية ليس مهما فقط على المستوى الشخصي، بل قد تكون السبب في إنقاذ حياة شخص آخر، وستدفع للتصرف بشكل سليم وبثبات إنفعالي في المواقف والحوادث والإصابات المفاجئة، والتي تحدث بين الحين والآخر وتحتاج إلى حكمة في التصرف ما قد يكون سببا في إنقاذك أو إنقاذ الآخرين.

وتضمنت الدورة التثقيف العملي وكيفية خطوات الإسعافات الأولية حتى وصول المساعدة الطبية الطارئة اهمها، عدم تحرك الشخص المصاب كما ينبغي أن يستلقي المصاب على ظهره مع رفع رأسه وكتفيه قليلًا، اوقف أي نزيف، ثم اضغَط بقوة على الجرح باستخدام شاش معقَّم أو قطعة قماش نظيفة مع مراقبه التغّيُّرات في التنفُّس والوعي.

كما شملت الفعاليات تعلم الإسعافات الأولية للأطفال، والإسعافات الأولية لكبار السن، وكيفية التعامل مع حالات الإغماء، وطرق انعاش القلب والرئتين، والتصرف الصحيح في حالات التسمم، والإسعافات الأولية للحروق والكسور وضربة الشمس، العضه، التسمم ولدغات العقرب والثعبان، وعقر الحيوانات وغيرها من الإصابات المفاجئة، كما تضمنت الدورة أيضًا تمالك النفس والسيطرة على مشاعر الخوف والتوتر، وكيفية إدارة الذات في تلك المواقف الصعبة المليئة بالخوف والقلق.

وتضمنت جزء من الدوره تعلم إعطاء الحقن بأنواعها، قياس ضغط الدم، السكر، النبض، الحرارة، التنفس، كيفية سحب العينات، تركيب كانيولات، تركيب محاليل، كيفية التعامل مع الحروق، النزيف، الغرق، الإنعاش القلبي الرئوي cpr، الإغماء بأنواعه، بلع اللسان، التشنجات، الجروح.

مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد ندوة تثقيفية وعملية اساسيات الاسعافات الأولية التثقيف الصحي انقاذ حياة شخص المصاب مشاعر الخوف والتوتر

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