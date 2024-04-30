الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بأسعار مخفضة.. طرح 2 طن أسماك بمنافذ الوحدات المحلية بالفرافرة

اسماك بحيرة باريس
اسماك بحيرة باريس

طرحت محافظة محافظ الوادي الجديد، 2 طن من الأسماك بمنافذ الوحدات القروية بمركز الفرافرة التابعة للمحافظة، تخفيفًا عن كاهل أهالي القرى والحد من ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بطرح أسماك بحيرة باريس بكافة مراكز المحافظة، لتوفير الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين.


الوادي الجديد تطرح "بلطي" بـ 20 جنيها للكيلو

كما طرحت محافظة محافظ الوادى الجديد، أسماك بلطي بأسعار 20 جنيها للكيلو الواحد، عبر المنافذ الثابته المتحركة التابعة للمحافظة في القرى والمدن، وذلك ضمن خطة لتخفيض الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والأسماك والطيور بأسعار مخفضة


وأكد المحافظ، أن أسماك البلطي المتوفرة بالمنافذ قادمة من مفيض توشكى وبكميات كبيرة تكفي حاجة المواطنين، موضحا أن المنافذ أسهمت بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة، ومواجهة احتكار الأسواق مع ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الحالية.


وأكد محافظ الوادي الجديد، استمرار الوحدات المحلية بالمراكز في طرح الأسماك الطازجة الواردة من مفيض توشكي بمركز باريس يصل سعر الكيلو إلى 20 جنيها، وكذلك طرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وتكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار

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