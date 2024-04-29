الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الوادى الجديد" يتفقد أعمال القافلة الطبية بقرى المنيرة

وكيل الصحة يتفقد
وكيل الصحة يتفقد القافلة الطبية

تفقد الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أعمال القافلة الطبية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الوادى الجديد بقرية المنيرة، فى مختلف التخصصات للتخفيف عن المواطنين، ولتقديم الخدمات الطبية بالأماكن النائية والمحرومة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالعفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء دكتور محافظ الوادى الجديد، وبالتعاون مع الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور حسن عبداللطيف عميد كلية طب الوادى الجديد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن التخصصات المتواجدة في القافلة المجانية هي (أمراض النساء، الجهاز الهضمى، أمراض جلدية وتناسلية، قلب وأوعية دموية، العيون، الجراحة العامة، الباطنة، الأمراض الصدرية، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال).

وكيل الصحة يكلف فرق التفتيش بمراقبة صدر وحميات الخارجة 

كلف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، فرق التفتيش بالمديرية بالمرور على مستشفيات صدر وحميات الخارجة، وذلك تحت إشراف الدكتور عاطف البندارى مدير الرعاية الحرجة والطوارئ، والدكتور حاتم شامى مدير الرقابة الداخلية، والدكتورة هدى صبر مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة منال مسلم مدير إدارة التمريض.

كما جرى متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوية ومستلزمات الطوارئ، وانتظام العمل والانضباط الإدارى، وانتظام العمل بمعرفة مدير الرقابة الداخلية، كما تم مراجعة عقود صيانة الأجهزة الطبية والتأكد من جاهزيتها، وإصلاح وتشغيل أجهزة التكييف، وتم مراجعة المستلزمات الطبية بالمخازن للتأكد من توافرها.

 

 

وكيل الصحة يتفقد القافلة الطبية
وكيل الصحة يتفقد القافلة الطبية
وكيل الصحة يتفقد القافلة الطبية
وكيل الصحة يتفقد القافلة الطبية
وكيل الصحة يتفقد القافلة الطبية
وكيل الصحة يتفقد القافلة الطبية
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وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد القافلة الطبية أعضاء هيئة التدريس كلية الطب جامعة الوادي الجديد للتخفيف عن المواطنين القافلة المجانية

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