الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادى الجديد" تعقد اجتماع مجلس الأمناء استعدادًا لامتحانات نهاية العام

وكيل التعليم ورئيس
وكيل التعليم ورئيس مجلس الامناء اثناء الاجتماع

عقد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، الاجتماع الدوري لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد خليل نصر الله، رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، والسيد ناصف أنيسي، نائب المجلس، وذلك بمقر بلاط الإدارة التعليمية، من منطلق الحرص على عقد اللقاءات الدورية للمجلس فى جميع الإدارات التعليمية، للوقوف عن قرب على كل الآراء والمقترحات من أجل منظومة تعليمية متميزة. 
 

شارك اللقاء مديرو الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وأعضاء مجلس أمناء المحافظة، وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم مع الحضور إنجازات قطاع تعليم المحافظة على مدار العام الدراسى الحالى بكل الأنشطة والمسابقات الوزارية، وكذا مرور امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بأمن وسلام.


ووجَّه بضرورة الاستفادة من الكتب الدراسية الوزارية، والتي تم تسليمها للطلاب مع الدخول على المنصات التعليمية للاطلاع على التدريبات.
 

وأشار إلى الدور المحورى لمجلس الأمناء فى دعم وخدمة المنظومة التعليمية والعمل على استقرارها، كما جرى مناقشة إنجازات مجلس الأمناء ودعمه الدائم للمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

 

وفى ختام اللقاء، جرت مناقشة مجموعة من المقترحات والقضايا الهامة التى تخص العملية التعليمية، وطرحها أعضاء المجلس ممثلو الإدارات التعليمية منها الجاهزية والاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وتضافر كل الجهود لإنجاح العمل.

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وكيل التعليم الوادي الجديد الاجتماع الدورى لمجلس الأمناء إنجازات قطاع تعليم المحافظة امتحانات الفصل الدراسي المنظومة التعليمية

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