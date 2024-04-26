الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"إدارة الوقت وتحديد الأولويات".. دورة توعوية لتطوير الشباب بالوادي الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلقت فعاليات دورة "إدارة الوقت وتحديد الأولويات" في محافظة الوادي الجديد، وذلك بتنظيم من أمانة الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

تأتي هذه الدورة في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتمكين الشباب من مهارات إدارة الوقت وتحقيق الأهداف الشخصية والمهنية.

وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بأدوات وتقنيات فعّالة لإدارة وتنظيم وقتهم بشكل فعّال، وتحديد الأولويات الصحيحة وتنظيم المهام المتعددة. تشمل الدورة مجموعة من المحاضرات التفاعلية وورش العمل والنقاشات التي يقدمها متخصصون وخبراء في مجال إدارة الوقت والتنظيم.

بدوره، أشار محمد صابر الموافي، رئيس الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، إلى أهمية هذه الدورة في تمكين الشباب من تنظيم واستغلال وقتهم بشكل فعّال، مما يساهم في زيادة إنتاجيتهم وتحقيق أهدافهم بنجاح. 

وأعرب “موافي” عن تقديره الي لجنة التنظيم ومجلس الأمناء ومديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد للعمل المنظم بقيادة النائب احمد العقاطي، والدكتور بهاء شوقي، والسيدة هاجر حسن، والدكتور محمد سيد

يشارك في الدورة عدد كبير من الشباب والشابات الطموحين من محافظة الوادي الجديد، حيث يسعون لاكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لتحسين إدارة وقتهم وتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

إدارة الوقت محافظة الوادي الجديد أمانة الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية وزارة الشباب والرياضة تمكين الشباب

الأكثر قراءة

تغيير وحيد فى تشكيل الأهلى أمام مازيمبى بإياب نصف نهائى دورى الأبطال

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

صور ترصد لحظات مؤلمة في قضية طفل شبرا الخيمة

كعكة الـ12 مليار يورو.. خطة شاملة لجذب أكبر عائد ممكن من «سياحة اليخوت»

"الدارك ويب" يظهر على ساحة الإجرام.. جريمة طفل شبرا الخيمة إنذار من العالم الخفى

ثناء هاشم لـ"الدستور": مستشار وزيرة الثقافة حاول منعى من الكتابة وهددني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

محطة تل أبيب

المزيد

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"