"إدارة الوقت وتحديد الأولويات".. دورة توعوية لتطوير الشباب بالوادي الجديد

انطلقت فعاليات دورة "إدارة الوقت وتحديد الأولويات" في محافظة الوادي الجديد، وذلك بتنظيم من أمانة الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

تأتي هذه الدورة في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتمكين الشباب من مهارات إدارة الوقت وتحقيق الأهداف الشخصية والمهنية.

وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بأدوات وتقنيات فعّالة لإدارة وتنظيم وقتهم بشكل فعّال، وتحديد الأولويات الصحيحة وتنظيم المهام المتعددة. تشمل الدورة مجموعة من المحاضرات التفاعلية وورش العمل والنقاشات التي يقدمها متخصصون وخبراء في مجال إدارة الوقت والتنظيم.

بدوره، أشار محمد صابر الموافي، رئيس الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، إلى أهمية هذه الدورة في تمكين الشباب من تنظيم واستغلال وقتهم بشكل فعّال، مما يساهم في زيادة إنتاجيتهم وتحقيق أهدافهم بنجاح.

وأعرب “موافي” عن تقديره الي لجنة التنظيم ومجلس الأمناء ومديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد للعمل المنظم بقيادة النائب احمد العقاطي، والدكتور بهاء شوقي، والسيدة هاجر حسن، والدكتور محمد سيد

يشارك في الدورة عدد كبير من الشباب والشابات الطموحين من محافظة الوادي الجديد، حيث يسعون لاكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لتحسين إدارة وقتهم وتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.