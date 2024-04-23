الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اليوم.. شباب ورياضة الوادى الجديد تقيم مبادرات "نتشارك" و "دوّى"

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

تبدأ وزارة الشباب والرياضة المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع اليونيسف، الثلاثاء، تقييم مبادرات برنامج “نتشارك” وختام فعاليات الحوار المجتمعي وتقييم  المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات« دوّي» بمحافظة الوادي الجديد.

 

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بهاء شوقي، إن المديرية انتهت من تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوًي» بمحافظة الوادي الجديد في شهر يناير وفبراير الماضي من العام الجاري، حيث استهدفت المبادرة التنفيذ بعدد 4 مراكز ادارية وهي: "الخارجة وباريس وبلاط والداخلة"، بواقع 40 ورشة تدريبية بعدد 1200 مشارك ومشاركة من الأسر والشباب والطلائع.

 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة،  إن المديرية تبدأ الثلاثاء مرحلة تقييم المبادرات الخاصة ببرنامج نتشارك في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر والذي يستهدف فئتي النشء والشباب، للعمل علي التأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية والذي أقيمت فعالياته بعدد 8 مراكز شباب موزعين علي 3 مراكز إدارية بالمحافظة وهم مركز الخارجة ومركز الداخلة ومركز بلاط،  استهدفنا خلاله 4 ورش تدريبية للنشء من عمر 13 وحتى 17 عامًا و 4 للشباب من عمر 17 وحتى 24 عامًا بواقع 240 مشارك من النشء والشباب. 


وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن ختام فعاليات الحوار المجتمعي للمبادرة الوطنية «دوي» تقام فعالياته الثلاثاء، بقاعة المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة في تمام الساعة السابعة مساءً، في حضور اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وراندا البيطار مدير عام الادارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعاطف سالم مدير ادارة برلمان الطلائع.

 

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتحت شعار «بحكايتك تكمل حكايتها»، وتسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن.

مبادرات
مبادرات "نتشارك" و "دوّى" في الوادي الجديد
مبادرات
مبادرات "نتشارك" و "دوّى" في الوادي الجديد
مبادرات
مبادرات "نتشارك" و "دوّى" في الوادي الجديد
مبادرات
مبادرات "نتشارك" و "دوّى" في الوادي الجديد
مبادرات
مبادرات "نتشارك" و "دوّى" في الوادي الجديد
الشباب والرياضة الوادي الجديد اليونيسف برنامج نتشارك فعاليات الحوار المجتمعي المبادرة الوطنية

مواد متعلقة

تعليم الوادى الجديد يحصد المركزين الرابع والسادس فى مسابقة "مصر فى عيون أبنائها"

انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالوادى الجديد

"تموين الوادي الجديد" تلزم المخابز بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة

كنوز خفية.. مبادرة حكومية لكشف أسرار جمال الوادى الجديد

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يشهد فعاليات تقييم مسابقة مسرحة المناهج

مصرع مواطن وإصابة آخر فى انقلاب سيارة نقل بطريق الخارجة/ أسيوط

توريد 10 آلاف طن قمح بصوامع الوادي الجديد

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام

الأكثر قراءة

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا وعددا من المدن بالضفة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال