السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 10 آلاف طن قمح بصوامع الوادي الجديد

قمح
قمح

أكد الدكتور مجدي المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم، أنه تم توريد 10357.207 طن من الأقماح بصوامع الوادي الجديد منذ انطلاق موسم حصاد القمح بمراكز المحافظة.

وأضاف المرسي، أنه تم استلام 10357.207 طن من محصول القمح بصوامع الوادي الجديد خلال الأيام الماضية وبعد انطلاق موسم الحصاد الذي تشهده المحافظة بكافة مراكزها.

وأوضح المهندس محمد رجب، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن صوامع الغلال ونقاط استلام محصول القمح بالوادي الجديد يواصلان استلام محصول القمح من المزارعين والموردين، حيث تم توريد نحو 10357.207، طن قمح منذ بدء الحصاد وحتى الآن، حيث تضم المحافظة 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 إردبًا للفدان.

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