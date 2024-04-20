السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

"تعليم الوادى الجديد" تعلن الفائزين بمبادرة "احمى نفسك إلكترونيًا"

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن نتائج مبادرة "احمي نفسك إلكترونيًا" لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمحافظة.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن المبادرة جرى تنفيذها وفق خطة العمل لتوجيه عام التربية الاجتماعية.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالبة ندا محمد أحمد، من مدرسة "خالد بن الوليد الابتدائية" بالداخلة بالمركز الأول على مستوى المديرية، لتشارك في تصفيات الجمهورية، وفاز بالمركز الثاني الطالب محمد أنور آدم، من مدرسة "المجاهدين للتعليم الأساسي" بالخارجة.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى أن نتائج المرحلة الإعدادية أسفرت عن فوز الطالبة مروة محمد محمود، من مدرسة "المروة الإعدادية"، بالمركز الأول على مستوى المديرية لتشارك تصفيات الجمهورية المقبلة، وفاز بالمركز الثاني الطالب علاء محمد أحمد والي، من مدرسة "الشهيد عبدالمنعم رياض الإعدادية" بالداخلة.

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