الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحصين 4354 حيوانًا من الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالوادى الجديد

جانب من التحصينات
جانب من التحصينات

أعلن الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، عن أنه تم الانتهاء من تحصين 4354 حيوانًا بنطاق المحافظة ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق الطب الوقائي التي تجوب قرى ومراكز المحافظة للتحصين، تحت إشراف الدكتورة إلهام عفيفي مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية.

تحصين 900 طائر وسحب 160 عينة ما قبل البيع لاختبارها ضد إنفلونزا الطيور

وأضاف مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد أنه تم تحصين 900 طائر، وتم سحب 160 عينة ما قبل البيع لاختبارها ضد مرض إنفلونزا الطيور من 16 مزرعة دواجن حيث بلغ عدد الطيور بالمزارع 113500 طائر، مؤكدًا أن عدد الطيور المنقولة خارج المحافظة 31482 طائرًا.

استمرار الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بجميع مراكز المحافظة

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد عن استمرار الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بجميع مراكز المحافظة، والتي تشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبتعليمات الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد.

وأكد الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد، أنه تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لأعمال الحملة التي انطلقت مارس الماضي لإنجاز التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء المحافظة.

 

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